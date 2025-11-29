53歳のときに32歳の夫・イサムさんと結婚したみどりさん。出会ってすぐにイサムさんはみどりさんにアプローチしますが、2人の年齢差は21歳あるうえに、みどりさんの娘とイサムさんが同級生だったこともあり、交際に至るまでには大きな葛藤がありました。

【写真】「夫のひと目惚れにも納得」年齢を重ねた魅力溢れるみどりさん（全15枚）

冗談だとしか思っていなかった

夫婦で古民家カフェにてゆっくり過ごす2人

── 現在54歳のみどりさんは、夫・イサムさん（33歳）と結婚して1年ちょっとです。みどりさんは、20歳のときに結婚してひとり娘を育てたのち、みどりさんが51歳のときに離婚。その後、みどりさんが53歳のときに、当時32歳だったイサムさんと再婚されました。

しかし、21歳という年齢差に加え、イサムさんとみどりさんの娘は小・中学校の同級生だったこともあり、交際まで紆余曲折あったと聞いています。まず、イサムさんと出会ったときの状況について教えていただけますか？

みどりさん：私が離婚して1か月半くらいのときでした。娘が美容サロンを経営しているんですけど、私は娘の友達とも仲がよくて、その子がお店に来るというので顔を出していたんです。サロンに行くと知らない男性がいて、顔が見えなかったので気にしていなかったんですけど、「中学校で一緒だったイサムだよ」って娘が教えてくれました。イサムと娘は大学生になってから連絡を取るようになったらしく、友達と遊びに来ていたようでした。

── イサムさんと会うのはイサムさんが中学を卒業して以来だったそうですが、久しぶりに顔を見ていかがでしたか？

みどりさん：成長したなって（笑）。

── イサムさんが小・中学生だったころの記憶はありますか？

みどりさん：娘と同じクラスだったなっていうくらいですが、小学生のころはクラスでもズバ抜けて背が高かったのと、足が速かったような気がします。運動会ではリレーのアンカーを走っていて、みんなで一生懸命応援したと思うので。あと、野球が上手かったらしく、中学校の卒業式が終わって先生や生徒たちで挨拶しているときに、担任の先生がイサムに「甲子園に行って頑張るんだよ」みたいな会話をしているのを見た記憶がありますね。

イサムとサロンで会った日は私の誕生日だったので、娘の友達からハンドクリームをプレゼントでいただいて、とてもいい香りだと聞き、手に着けてみたんです。たまたま近くにいたイサムにも「どう？」って嗅がせたりはしましたが、そのときはそれで終わり。私は娘の友達と話していたので、イサムとはとくに会話もしませんでした。

── 久しぶりに会った娘の同級生に対しては、ごく自然な対応だと思います。そこから、どうやってふたりの関係が近づいていったのですか？

みどりさん：サロンで会った後に、イサムが私のInstagramのアカウントを見つけて、DMを送ってきました。しかも初めてのDMで「サロンで会ってひと目惚れしました。今度ご飯行きましょう」って書いてあったんです。

── 初回から直球ですね。

みどりさん：びっくりしますよね。自分で言うのも恥ずかしいんですけど…後から聞いたら、私を見た瞬間、私がキラキラしているように見えた、みたいなことを言っていました。

でも、DMをもらっても、若いし冗談で言ってるとしか思わなかったですね。私はそのころの仕事柄、普段から若い人と接する機会が多くて、みんなで食事に行くことがあったんです。だから、イサムとも食事くらいなら、とあまり深く考えずに行くことにしました。当時、イサムは長期出張が多い仕事をしていたので、DMをもらってから1か月後だったと思います。

はじめて食事に行った日も「結婚を前提につき合ってください」と言われましたが、このときも軽く流していて。ただ、食事自体は楽しかったので、その後もやり取りを続けながら自然とふたりで出かけるようになりました。

「世界一のお嫁さんにする」と決意揺るがず

イサムさんがみどりさんの誕生日祝いに贈った花

── ふたりで会うようになって、イサムさんに対してどんなことを思いましたか？

みどりさん：口先だけじゃないんだなって思いました。イサムは、私が話したことを全部覚えていて、たとえば私があの花が好き、あのお菓子が食べてみたい、イルミネーションが好きなんだよねって言うと、次に会ったときに好きな花やお菓子を買っておいてくれるとか、イルミネーションがある場所に連れて行ってくれました。

あるとき、イサムが出張から帰ってきたと思ったら「これから千葉のドイツ村行くよ」と。「え？今日？今から？」と驚きつつも、ワクワクしたこともありました。私は離婚して新しい人生を歩み始めていましたが、同時に不安も抱えていて、イサムが「俺に任せろ、俺に頼れ」ってよく言ってくれましたね。

──「俺についてこい」と引っ張るタイプなんでしょうか？

みどりさん：つき合う前はそんな感じでしたね。結婚した今は、ちょっと甘えん坊の部分が出てきてますけど。イサムは今でもそうなんですけど、とてもピュアで正直な人です。自分が「こう」と思ったことは突き進んでブレない。初めて食事に行った日から「俺は絶対みどりと結婚する。みどりを世界一のお嫁さんにする」って、一貫して言っていました。

ただ、ちょっとナイーブというか繊細な面もあって。私とイサムの家は徒歩圏内でしたが、イサムと会う頻度が多くなってくると、イサムが長期出張に行くときは、朝、私が車を出して送って行くようになったんです。イサムは目的地が近くなると「まだ離れたくないって」と言って泣き出すことがあったし、会社に送って半日仕事をしてから出張に行くときは、出発する時間が近づくと「今から行かなきゃいけない」と泣きながら電話してくることもありましたね。

── だいぶ情熱的な感じですが、出張はどれくらいの期間行かれていたんですか？

みどりさん：長いと2、3週間くらいだったかな。でも、イサムが出張中に、私が体調を崩したことがあって、イサムが心配しすぎて出張先から帰ってきたことがあったんです。果物を買ってきたり、私にドリンクを飲ませたりしてから、そのときはまた出張先に戻って行きました。

── すごいパワフルというか熱烈ですが、交際に向けてみどりさんの気持ちは動いていったのでしょうか。

みどりさん：イサムに会うたびに惹かれていく自分に気づいていましたが、やっぱり娘の同級生というのがどうしても引っかかってしまって…。それに、彼は当時30歳。同世代と結婚すれば、子どもが生まれて、子どもの成長を見守りながら過ごす人生もあると思うんですけど、私と結婚しちゃうとそれが叶わない。イサムから何度プロポーズをされても、断り続けました。

「僕は覚悟を決めている」の言葉に巻き込まれ

── イサムさんとのことは、娘さんには相談されていたんですか？

みどりさん：娘とは仲がよくても言えなかったですね。イサムと娘が同級生で、保護者を含め、地元には知り合いが多いから、私がイサムと交際したら娘まで色眼鏡で見られちゃうんじゃないかって思ったし。ただ、娘は私とイサムが仲よくしているのは気づいていたようで、「私がネックだったら、私のことは気にしなくていいよ」と言ってくれました。

その後、私の信用できる友達にイサムを紹介してみたんです。最初こそ、私とイサムの関係には驚いていたけど、「あの子だったら大丈夫じゃない？」と言ってくれて。最後はイサムが大泣きしながら土下座までして「交際についてもう1回考え直してほしい。僕は覚悟を決めている」と言ってきて。

── 交際する決意が固まったと…？

みどりさん：決意というか、私が考える隙を与えないくらいグイグイ来てくれたから、巻き込まれていったような感じもあるんですけど。でも、もっとじっくり考えていたら一歩踏み込めなかったと思うし、結果的にあの勢いとパワーで来てくれてよかったと思います。結局、イサムと出会ってから2か月後くらいにつき合うことになりました。

── イサムさんは「結婚を前提に交際したい」と言っていたそうですが、みどりさんの中ではそこまで覚悟が決まっていたのでしょうか？

みどりさん：いえ。離婚を経験して籍を入れるっていうことがどんなに大変か、わかりすぎるくらいわかっていたので、結婚に関してはちゅうちょしていました。今は私のことを好き好き言ってくれるし、子どもがいなくていいと言っている。けれど、いつかは「子どもがほしい」「やっぱり若い人がいい」って言うんじゃないかって思っていたので。籍を入れることに関しては後ろ向きでした。むしろ、それなら事実婚でいい。今のまま仲よく過ごして、もし、ほかの女性のところに行きたいと思ったら、イサムが行きやすいように籍を入れないでいるほうがいいんじゃないかって思ったんです。

── いろいろと経験してきたがゆえに。その後、交際がスタートして、ふたりの関係は順調でしたか？

みどりさん：イサムは交際後も変わらず私のことを大事にしてくれました。私が戸惑うくらい、イサムの周りの人たちに「僕の彼女です」と、私を紹介してくれて。たぶん私に会う前にあらかじめ友達にも私のことを伝えていたと思うし、なかには「やめとけ」って言った人もいると思うんですよ。でも、イサムが私への思いをみんなに伝えてくれたのかな。私がイサムの友達たちと会うときは、みんな温かく迎えてくれてうれしかったですね。

その後、2年の交際を経て私も気持ちが固まったので、イサムと結婚することになりました。交際するまでさんざん迷いましたが、結果、今はイサムと一緒にいられて本当によかったなと思います。

…

2年の交際の末、2024年7月に結婚したみどりさん。21歳の年の差があるため、将来の健康や介護、子どものことについては何度も話し合いを重ねたうえで籍を入れたそう。今納得できたのならばそれ以上、先のことは誰にもわからないからと、気持ちを切り替え、現在は充実した日々を送っているそうです。

取材・文／松永怜 写真提供／みどり