大谷翔平選手らの活躍で話題の｢MLB｣が今年、小学生対象の野球大会を新設。この大会で初代王者を目指すチームの主将に密着。その裏には、息子の夢を全力で応援する母の姿がありました。

愛知県あま市に住む、広田知佳さんと小学6年生の息子の爽真くん。



（爽真くん）

「メジャーに行く日本人選手はあんまりいないから、特別な人になりたい！」

4歳の頃から野球を始め、現在硬式野球のチームに所属する爽真くんのために、知佳さんは自宅の一室を“野球部屋”に。





平日の夜は毎日、自主練習する爽真くんを応援しています。

（爽真くん）「いい感じ」

そんな広田さん親子にはいま、ある目標が…



（知佳さん）「MLB CUPでチームが一致団結して、優勝してもらいたい」

（爽真くん）「MLB CUPがあるから優勝したい」

午前3時半起き…グラウンドへの送迎がルーティン

「MLB CUP」は、あのメジャーリーグが野球界を盛り上げようと、ことし新たに立ち上げた、日本で小学生の硬式野球の頂点を決める大会の1つ。



爽真くんがキャプテンを務める『稲沢中央ボーイズ』は、中日本予選決勝でサヨナラ勝ちをおさめ、MLB CUPのファイナルラウンドへの切符を手にしたんです。

（爽真くん）

「キャプテンの自分が引っ張っていかないと（チームが）ぼろぼろになっちゃうから、みんなより打って守って活躍したい」



（知佳さん）

「一番はやっぱりチームに勝ってもらいたい。（爽真くんには）悔いのないように精一杯力を出してもらいたい」

土日は、練習がある爽真くんを片道30分かけて、グラウンドへ送るのが知佳さんのルーティーン。

（知佳さん）

「きょうは午前3時半起き。もっと遠いところに遠征に行くこともあるので（片道）30分は苦じゃないです」

チームの遠征のスケジュールも…母･知佳さんの担当

練習が始まると、ほかの保護者を集めた知佳さん。



（知佳さん）

「まずスケジュールから確認していきたいと思います」

広田さん一家は夫・哲さんが単身赴任で、ほぼ爽真くんの野球にかかわれないため、知佳さんがチームを全力でサポート！遠征のスケジュールを組むのも仕事の一つです。

（知佳さん）

「子どものため、頑張るしかないですね」

その後も、爽真くんが熱心に白球を追いかける中、知佳さんはケガをした選手の手当てや、備品の確認など常に選手ファースト。すべては来たるMLB CUPで結果を出すためです。



（広田さん）

Q.これが広田さん一家の日常？

「そうですね、それでみんなが頑張ってくれれば…」

大会には元メジャーリーガーも

迎えた大会当日。開会式では…



（元メジャーリーガー･五十嵐亮太さん）

「我々も同じような幼少期を過ごしてきました。この大会、その先でも野球を続けていけることを願っています。ファイナルステージ、頑張ってください！」

メッツなどで活躍した、五十嵐亮太さんなど元メジャーリーガーらが、子どもたちにエールを送ります。

（爽真くん）

「デカかった！」

Q.モチベーションは上がった？

「すごいなって思いました」

いよいよ、予選リーグ初戦。打席が多く回ってくる1番バッターの爽真くん。



（知佳さん）「爽真、打て～！」

この試合3本のヒットを放ち、大活躍。チームも打線がつながり、なんと5回までに17得点のコールド勝ち。その後、無事に予選リーグの突破を決めました。



（知佳さん）「よかったです～！ほっとしました」

（爽真くん）「きょうの夜（試合の）反省をして、あした絶対に勝ちます！」

ピンチでマウンドに立ったのは…爽真くん

優勝まで、あと2勝に迫った準決勝。



ソロホームランを引き金に、チームは一気に4点を失います。このピンチにマウンドを託されたのは爽真くん。



（知佳さん）

「マウンドに上がると見ていられない…」

不安そうな知佳さんの前で、爽真くんは堂々としたピッチング。



しかし、あと一歩が届かず、ベスト4という結果に。MLB CUP初代王者になる目標は叶いませんでした。

（知佳さん）

「残念でしたけど、みんな本当によく頑張ってくれました。負けて悔しいという経験も大事なので、これで成長してほしいと思います」

（爽真くん）

「しっかり練習をイチからやり直して（次は）全国制覇して、そこからプロ野球選手になりたいです」

いつか本場アメリカ メジャーの舞台へ。夢が叶うまで、母は息子を支えます。

