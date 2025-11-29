連日連夜、多くのお客さんで賑わっている名古屋のライブハウス。皆さんのお目当ては…アイドルです。

【写真を見る】地下アイドルの収入はいくら？｢社会人よりもらっている｣ 禁断の“お金事情”を取材 メジャーデビューは…したくない⁉ 名古屋

（ファン）

「地下アイドルは元気の源」

「一緒に楽しんで作り上げているという感覚が好き。地下アイドルの方がいい」

そう、アイドルはアイドルでも「地下アイドル」。メジャーデビューしていないアイドルのことで、実はいま、名古屋の地下アイドル業界は大盛り上がり。100組以上のグループがしのぎを削り、乱立しているんです。

そんな地下アイドルたちは、アイドルという仕事だけで生活していけるのか？その収入は？気になる職業の“お金”事情を深堀りします。



さらに、お金事情を探ると明らかになったのは、地下アイドルたちの新しい考え方。謎に満ちた地下アイドル。気になるお金事情を密着リサーチしました。

「仲のいい女の子に会いに来ている感覚」

11月15日、名古屋・栄にあるライブハウスで行われていたのが、4組の地下アイドルによる合同イベント。そこには、約130人の熱狂的なファンが。地下アイドルの魅力について聞いてみると…

（ファン）

「距離が近いし、仲のいい女の子に会いに来ている感覚」

「アイドルに認知されると嬉しい。アイドルを支えているという気持ちが生まれたりする」

そんな地下アイドルたちの収入源は…

（アイドル）「『行くよー』みたいな投稿してくれたよね」

（ファン）「したした」

（アイドル）「あれが嬉しくて」

（アイドル）「前髪切った⁉」

（ファン） 「だいぶ前！」

（アイドル）「めっちゃ短くなってるよ」



（ファン）「推しの全部のライブに来ているから、いろいろちょっかいをかけてくれる。それでより一層ハマる」

地下アイドルの収入はどれくらい？

ライブ直後に始まる、ファンがアイドルと直接会話ができる「交流会」。そこでファンが購入し、撮影されるチェキが、収入に直接結びつくんです。

（ファン）

「（ライブに）来たら、10枚くらい撮らないと満たされない。日常です」

そんな地下アイドルの収入源、チェキについて詳しい話をしてくれたのは…



今年3月に結成したばかりの5人組グループ「AMO million（アモ ミリオン）」の

リーダー、橋本さおりさん。

（橋本さん）

「ライブの出演だけだと、給料にはならないので（チェキを）撮影した枚数が給料に直接かかわる」

ほとんどの地下アイドルの給料は、チェキやグッズの販売数による歩合制なんです。AMO millionの場合は…？

（橋本さん）

「チェキ1枚1500円。1ライブ30枚くらいチェキを撮る」

ライブは約週4回。アイドルの皆さんに還元されるのは、30％から50％ということなので…1か月に約25万円。結成したばかりですが、今年の社会人の初任給ぐらいお給料をもらっている計算に。

その額は…「社会人のみなさんと同じくらい」

さらに、他のグループにも聞いてみると…

（アイドルグループ PULSAR_CLIMAX）

Q.普通に生活できるくらい？

「いただけています」



（アイドルグループ あたまのなかは8ビット⁉）

「社会人のみなさんと同じくらい」



（アイドルグループ image）

Q.友だちと比べても…？

「それよりも、もらっている気がします」

普通に独り暮らしをしながら、生活していける給料をもらっているそう。密着リサーチしてわかったのは、地下アイドルはお金がないというイメージではないこと！



10年以上、地下アイドルのマネージャーをしている、嵐貴光さんによると…

（あたまのなかは8ビット⁉ 嵐貴光マネージャー）

「ここ最近2～3年で若い子や、女の子のファンがとても増えた。推し活がブームになって、メジャーアイドルに比べて（地下アイドルは）会いに行きやすい、ライブも多い、インスタグラムやTikTokなどにより、地下アイドル自体の認知が増えた」

SNSでのアイドル活動や推し活ブームにより、新たなファンを獲得。交流会に参加する若いファンが急増し、収入が安定してきたんです。

「メジャーアイドルには なりたくない」

（20代男性）

「Xでたまたま見つけた。顔がかわいいなと思って行ってみたら…（推し活に）どっぷりつかってしまった」



（20代女性）

「SNSでかわいい（アイドルの）女の子から『いいね』が来たら、気になって顔を出してみようかなと」

収入が安定したことも理由となり、変わってきたのが…地下アイドルたちの考え方。

（嵐貴光マネージャー）

「地下アイドルを一つの職業として、やっている子もいる」

地下アイドルが、立派な職業になりつつあるというんです。しかも…

「メジャーアイドルには、なりたくない」

メジャーデビューしたくないとは、どういうことなのか!?

さらに、地下アイドルのその先、卒業後の職業も取材しました。

収入安定→アイドルの考え方に変化

（AMO million 橋本さおりさん）

Q.給料は地下アイドルを一本でも生活できるくらいにはなっている？

「みんなとご飯を食べたり、女の子として美容にお金かけたりとか、地下アイドルでも生活できている」

（アイドルグループ image）

Q.友だちとかと比べても…？

「それよりも、もらっている気がします」

収入が安定したことも理由となり、変わってきたのが地下アイドルたちの考え方。

（アイドルグループ PULSAR_CLIMAX）

「地下アイドルでやったから、地上（メジャーアイドル）になりたいというわけでもない。自分が楽しいことを突き進めていく」

そう！「地下アイドルはメジャーデビューへの下積み」ではなく、立派な一つの職業に。メジャーデビューを望まないその理由は？

ファンは「家族みたいな存在」

（STARRY × NIGHT↗ 恋文あゆさん）

「ファンとの距離が遠くなるのは寂しい。ちゃんと皆の顔を覚えている状態でいたい」

（AMO million 橋本さおりさん）

「ファンとの距離感がメジャーのアイドルよりも近い。ファンがいなかったら、ここまでやってこられなかった。ファンからはあまり離れたくない」

地下アイドルの大きな魅力である「ファンとの距離感」を大切にしているから。

（AMO million 岡田みなもさん）

「ファンの皆さんから『こういう曲がほしい』『こういうアイデアがいいんじゃない？』とか、叱ってくれる時もある。家族みたいな存在」

アイドルが｢プロデューサー｣と｢事務所社長｣を兼業

しかし、職業としての地下アイドル、ずっと続けられるわけではなく、その後を見据えた、アイドルもいるようで…

5人組グループ「AMO million」の橋本さおりさん。リーダーでもありますが、地下アイドルのその後も考えながら、プロデューサーと事務所の社長を兼業しています。そのお仕事の一つが…

（AMO million 橋本さおりさん）

「いつもTikTokの撮影や編集、お店のPR動画も制作したりしている」

社長でありプロデューサーとして、グループの知名度向上のため、SNSに掲載される飲食店のPR動画にも出演。

ライブで着用する衣装も自ら発注

（AMO million 橋本さおりさん）

Q.SNSでの戦略って大切ですか？

「めちゃくちゃ大切。『この子は何をしているアイドル？』って調べたいとき、SNSで調べる。ライブがない日も一緒に時間を共有するという意味で」

X、インスタグラムなど、４つのSNSを同時に運用し、グループのためにも常にファンとつながりを持つようにしているんです。さらに、プロデューサーとして、ライブで着用する衣装も発注。

（AMO million 橋本さおりさん）

「私の生誕祭で着る衣装がこれです」

Q.この一着、値段は？

「12万円くらい」

他にもポスターのデザインを手がけたり、作詞を行ったりなど、業務は多岐にわたります。そこまで頑張る理由は、地下アイドルを卒業したあとのビジョンがあるから。

（AMO million 橋本さおりさん）

「アイドルのプロデュース、マネジメントというところは、アイドルを卒業しても

それだけでちゃんと（生活が）できるようにはしたい。（プロデュースするアイドルが）少しでも効率よく、結果を出せるようにするには、自分の経験が少しでも生かせる」

アイドルを卒業したら…何がしたい？

他のアイドルの中にも。

（アイドルグループ image）

「マネージャーとか振り付けを考えたりとか、アイドルを支える側に回りたい」



（AMO million 岡田みなもさん）

「ファンの人と関われるのであれば、音楽やアイドルに携わる仕事ができたら」

密着リサーチしてわかったのは、卒業してからも、この業界でずっと働きたいという人が多いこと。アイドル・ファンにかかわらず、いまを生きる若者を魅了する力が、地下アイドルにはあるのかもしれません。

CBCテレビ「チャント！」2025年11月24日放送より