7月3日、陣内智則がYouTube『陣内智則のネタジン』を更新。吉本の年収億超え芸人を発表した。【写真】陣内智則が発表した「”億越え”間違いなし」吉本芸人一覧「ネットで話題になったニュースについて語る企画で、トミーズ雅さんが大阪の番組で明かした年収億超えの吉本芸人の話題について言及。雅さんは“億イレブン”と、年収1億円超えの吉本芸人は11人しかいないと語っていましたが、陣内さんは“もっといる”と具体的な名前