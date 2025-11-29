休場明け米株式市場、ダウは５日続伸、ナスダックなども堅調＝米国株概況

　昨日の休場明けとなったきょうのＮＹ株式市場はダウ平均、ナスダックとも続伸している。なお、本日は東部時間午後１時までの短縮取引となっている。終値はダウ工業株３０種平均が２８９．３０ドル高の４万７７１６．４２ドル、ナスダック総合指数が１５１．００高の２万３３６５．６９、Ｓ＆Ｐ５００が３６．４８高の６８４９．０９。

　寄り付きから米株式市場は小幅ながらプラス圏推移。感謝祭翌日ということで取引参加者がやや少ないマーケットとなる中で、堅調な地合いが続き、上値をトライする動き。

　ダウ平均は４７７５０ドルを付けた後、引けを前に１００ドルほど調整売りが入る場面も、引け間際には再び買いが強まる展開となった。３０銘柄中２５銘柄が上昇となっており、力強さが見られた。銀行大手ＪＰモルガン＜JPM＞、ゴールドマンサックス＜GS＞がともに堅調。ＩＢＭ＜IBM＞、アマゾン＜AMZN＞、マイクロソフト＜MSFT＞などもしっかり。セールスフォース＜CRM＞は上げ幅を縮めたが、それでも１％超の上昇。今日のブラックフライデーからの年末商戦が気になる小売り大手ウォルマート＜WMT＞も強かった。エヌビディア＜NVDA＞は調整売りが継続。

　マグニフィセントセブンは上記アマゾン、マイクロソフトに加えメタ＜META＞が強さを見せた。序盤しっかりのアルファベット＜GOOG＞＜GOOGL＞はその後上げを解消。

　その他では、半導体大手インテル＜INTC＞が１０%を超える上昇。米証券会社のアナリストが２０２７年にもアップルのMプロセッサー供給開始の観測を示したことなどが好感された。

　製造品のブランドアカウンタビリティ認証ソリューションの提供などを行うＳＭＸセキュリティマスターズ＜SMX＞は、これまで困難とされたレアアースの原産地情報維持の技術が報じられて２００％を超える上昇。

　来週の株式吸収（リバース・スプリット）を嫌気して大麻関連大手ティルレイ・ブランズ＜TLRY＞が２０%を超える下げ。

　日米の官民連携での投資先として名前が報じられたサンディスク＜SNDK＞が堅調。

アップル＜AAPL＞　278.85（+1.30　+0.47%）
マイクロソフト＜MSFT＞　492.01（+6.51　+1.34%）
アマゾン＜AMZN＞　233.22（+4.06　+1.77%）
アルファベットC＜GOOG＞　320.12（-0.16　-0.05%）
アルファベットA＜GOOGL＞　320.18（+0.23　+0.07%）
テスラ＜TSLA＞　430.17（+3.59　+0.84%）
エヌビディア＜NVDA＞　177.00（-3.26　-1.81%）
メタ＜META＞　647.95（+14.34　+2.26%）
セールスフォース＜CRM＞　 230.54（+2.39　+1.05%）
ゴールドマン＜GS＞　 826.04（+10.03　+1.23%）
ウォルマート＜WMT＞　110.51（+1.41　+1.29%）
ＪＰモルガン＜JPM＞　313.08（+5.44　+1.77%）
ＩＢＭ＜IBM＞　308.58（+5.37　+1.77%）
ティルレイ・ブランズ＜TLRY＞　0.81（-0.22　-21.07%）
インテル＜INTC＞　40.56（+3.75　+10.19%）
サンディスク＜SNDK＞　223.28（+8.24　+3.83%）
ＳＭＸ　Ｓｅｃｕｒｉｔｙ　Ｍａｔｔｅｒｓ　ＰＬＣ＜SMX＞　61.04（+43.64　+250.80%）


