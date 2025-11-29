休場明け米株式市場、ダウは５日続伸、ナスダックなども堅調＝米国株概況



昨日の休場明けとなったきょうのＮＹ株式市場はダウ平均、ナスダックとも続伸している。なお、本日は東部時間午後１時までの短縮取引となっている。終値はダウ工業株３０種平均が２８９．３０ドル高の４万７７１６．４２ドル、ナスダック総合指数が１５１．００高の２万３３６５．６９、Ｓ＆Ｐ５００が３６．４８高の６８４９．０９。



寄り付きから米株式市場は小幅ながらプラス圏推移。感謝祭翌日ということで取引参加者がやや少ないマーケットとなる中で、堅調な地合いが続き、上値をトライする動き。



ダウ平均は４７７５０ドルを付けた後、引けを前に１００ドルほど調整売りが入る場面も、引け間際には再び買いが強まる展開となった。３０銘柄中２５銘柄が上昇となっており、力強さが見られた。銀行大手ＪＰモルガン＜JPM＞、ゴールドマンサックス＜GS＞がともに堅調。ＩＢＭ＜IBM＞、アマゾン＜AMZN＞、マイクロソフト＜MSFT＞などもしっかり。セールスフォース＜CRM＞は上げ幅を縮めたが、それでも１％超の上昇。今日のブラックフライデーからの年末商戦が気になる小売り大手ウォルマート＜WMT＞も強かった。エヌビディア＜NVDA＞は調整売りが継続。



マグニフィセントセブンは上記アマゾン、マイクロソフトに加えメタ＜META＞が強さを見せた。序盤しっかりのアルファベット＜GOOG＞＜GOOGL＞はその後上げを解消。



その他では、半導体大手インテル＜INTC＞が１０%を超える上昇。米証券会社のアナリストが２０２７年にもアップルのMプロセッサー供給開始の観測を示したことなどが好感された。



製造品のブランドアカウンタビリティ認証ソリューションの提供などを行うＳＭＸセキュリティマスターズ＜SMX＞は、これまで困難とされたレアアースの原産地情報維持の技術が報じられて２００％を超える上昇。



来週の株式吸収（リバース・スプリット）を嫌気して大麻関連大手ティルレイ・ブランズ＜TLRY＞が２０%を超える下げ。



日米の官民連携での投資先として名前が報じられたサンディスク＜SNDK＞が堅調。



アップル＜AAPL＞ 278.85（+1.30 +0.47%）

マイクロソフト＜MSFT＞ 492.01（+6.51 +1.34%）

アマゾン＜AMZN＞ 233.22（+4.06 +1.77%）

アルファベットC＜GOOG＞ 320.12（-0.16 -0.05%）

アルファベットA＜GOOGL＞ 320.18（+0.23 +0.07%）

テスラ＜TSLA＞ 430.17（+3.59 +0.84%）

エヌビディア＜NVDA＞ 177.00（-3.26 -1.81%）

メタ＜META＞ 647.95（+14.34 +2.26%）

セールスフォース＜CRM＞ 230.54（+2.39 +1.05%）

ゴールドマン＜GS＞ 826.04（+10.03 +1.23%）

ウォルマート＜WMT＞ 110.51（+1.41 +1.29%）

ＪＰモルガン＜JPM＞ 313.08（+5.44 +1.77%）

ＩＢＭ＜IBM＞ 308.58（+5.37 +1.77%）

ティルレイ・ブランズ＜TLRY＞ 0.81（-0.22 -21.07%）

インテル＜INTC＞ 40.56（+3.75 +10.19%）

サンディスク＜SNDK＞ 223.28（+8.24 +3.83%）

ＳＭＸ Ｓｅｃｕｒｉｔｙ Ｍａｔｔｅｒｓ ＰＬＣ＜SMX＞ 61.04（+43.64 +250.80%）





