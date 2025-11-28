ミスタードーナツが2025年12月10日から、ドーナツ引換カードとグッズがセットになった「ミスド福袋2026」の予約を始める。同26日からは数量限定で順次発売する。

例年はポケモンコラボのデザインだったが、今回は創業55周年を記念し、オリジナルキャラクターやイラストレーター・原田治さんの作品を起用している。11月27日に発表され、Xでさまざまな反響を呼んでいる。

ポン・デ・ライオン、原田治さんのアイテム登場

26年版のミスド福袋は、税込み3800円と6500円の全2種で発売する。前者は、販売希望が多く寄せられたというオリジナルキャラ「ポン・デ・ライオンと仲間たち」がデザインされたミニトートとハンドタオル2枚、デコレーションキット、209円以下のドーナツ20個分の引換カードが付く。

後者は、ポップで愛らしいキャラ商品「オサムグッズ」で知られ、80年代からミスドの景品に多数起用された原田さんのイラストを使用したトートバッグとハンドタオル、ポン・デ・リング型ぬいぐるみ、スケジュール帳、ドリップコーヒーセット、ドーナツ35個分の引換カードが付く。

ミスド福袋をめぐっては前年、お得度が大幅に下がったとして「がっかり」「絶望した」などと騒がれたばかり。

ドーナツ引換カードだけで比べても、2年前の24年版の5900円福袋が187円以下50個分（最大9350円相当、福袋価格の1.58倍）だったのに対し、昨年の25年版の6000円福袋は198円以下35個分（最大6930円相当、福袋価格の1.16倍）と差があった。グッズの点数も減っているようだった。今回の26年版の6500円福袋は、209円以下35個分（最大7315円相当、福袋価格の1.13倍）でほぼ横ばいだ。

「ミスドの古参ファンにとっては激アツでは...」

このような流れで最新の福袋が発表され、Xでは「今年また改悪か〜仕方ないのか」「せめてあと5個はドーナツ増やすべきでは。何のお得感もない」「年々お得感無くなってくのなんなん？」などと不満が上がった。

ところが、前回との大きな違いは、かつての人気キャラが戻ってきたという点だ。

グッズの変化を受けて、「これはミスドの古参ファンにとっては激アツでは...」「ポン・デ・ヌイグルミ欲しいから今年は買うか！！」「ポケモンじゃなくなったのショックだけどオサムグッズ出るのは嬉しい...ミスドといえばこの絵！の世代なので...」「珍しくポケモンから変わったし買っておこう」「ミスドの福袋はコレを求めていました！！」などと前向きな反応も相次いでいる。