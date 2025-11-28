TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が26日、放送された。「第11回替え歌最強トーナメント 年に1度の恒例企画！今年の審査員は現役プロレスラー51人」の審査員で登場した東京女子プロレス所属の上福ゆき（32）に注目が集まっている。

同企画に出演したレイザーラモンRG、や団本間キッド、どぶろっく、野性爆弾くっきー！、エハラマサヒロ、お見送り芸人しんいち、長州小力、ハリウッドザコシショウの8人が替え歌ものまねを披露。51人のプロレスラーが審査した。

上福は胸の谷間が見えるコスチュームを着て、審査員として参戦。一般ユーザーがX（旧ツイッター）上で「水ダウに出てるこの女子プロレスラーの名前誰か教えてください、、」と投げかけ、上福がテレビ画面に写っている画面のスクリーンショットが拡散された。

上福は当該投稿を引用し「俺です！」と返信。続けて「東京女子プロレスって団体にいるので 試合よかったら観にきてね」とPRした。

上福は自身のインスタグラムを更新。ストーリーズで「話題になってるの めっちゃ嬉しい！ 友達が連絡くれたりコメントくれたりするのも嬉しいです」「けど ここぞとばかりにキモいDM送ってくる ミニマムインフルエンサーみたいな男達 マジで晒さないだけありがたいと思えよ なめんな」などとつづっていた。

上福は神奈川県藤沢市出身。17年8月に東京女子プロレスでデビュー。上原わかなとのコンビ“Ober Eats”で9月にプリンセスタッグ王座を獲得。同団体の公式サイトによると東洋大ミスコン準グランプリ受賞経験があるという。173センチ。