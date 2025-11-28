【Anime X Game Festival 2025】 会期：12⽉5⽇～7⽇(⽇) 会場：KINTEX 第1展示場 1-5ホール　 (1547, Jungang-ro, Ilsanseo-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do)

　NCSOFT Corporationは、12月5日より開催される韓国 ・一山(イルサン)にて開催される「Anime X Game Festival 2025」にて、現在開発中のPC/スマートフォン向けアニメーションアクションRPG「リミットゼロ ブレイカーズ（LIMIT ZERO BREAKERS）」を出展することを発表した。

　「リミットゼロ ブレイカーズ」は、まるでアニメをプレイしているかのような演出と緻密に構築されたストーリー、そしてスピード感のある戦闘アクションを特徴とするアニメーションアクションRPG。

　ブース内のイベントでは「ヘレン」、「シオン」、「セレナ」に扮したコスプレイヤーと出会うことができるほか、ブース内では3種類のミニゲームが開催される。

　3種類のミニゲームに参加し、その結果によって、さまざまなキャラクターグッズがもらえる。そして、ボーナスルーレットイベントに参加することでゲーム内に登場するキャラクター「エルカ」のキャンプチェアなどがもらえるイベントも実施。

　さらに、ブース内にて「リミットゼロ ブレイカーズ」をテーマとしたカフェテリアがオープンを予定している。カフェテリアでは、バーチャル YouTuberのBing Hayuさん、RADIYUさんが来店したお客様をお出迎え。「リミットゼロ ブレイカーズ」公式SNSアカウントをフォローするとカフェテリアで無料の飲食ができる。

　そのほか、「リミットゼロ ブレイカーズ」をテーマにした韓国式プリント写真の特別ブース設置などの実施を予定している。

(C)2025 VIC Game Studios Co.,Ltd.NCSOFT Corporation.KADOKAWA CORPORATION.All Rights Reserved.