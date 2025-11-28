ＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ<194A.T>が続伸している。同社は２７日取引終了後、バイオインフォマティクス（生命科学で得られる膨大なデータを、コンピューターや統計学、ＡＩを用いて解析し、生命現象の理解・医療や研究への応用につなげる学問・技術）事業などを展開するダイナコム（千葉市美浜区）と共同研究契約を締結したと発表。これが材料視されているようだ。



この共同研究は、ダイナコムが保有する医療データの解析技術や知見と、ウルフハンドが持つ獣医療の臨床データベースを活用し、ペットの健康的な生活の実現に向けてヘルスケア・医療データの利活用を進めるためのもの。まずはウルフハンドの電子カルテ由来のデータの現状分析と解析ビジネスの検討を開始したとしている。



出所：MINKABU PRESS