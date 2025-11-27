静謐な地下に広がる美食の舞台。六本木で出会う、至高のUMAMIフレンチ（東京・六本木）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は六本木駅近くにオープンした日本のうまみを楽しめるフレンチレストラン。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載！

リュストル（東京・六本木）

フランス料理の新しいかたち「UMAMIフレンチ」 写真：お店から

2025年10月、六本木駅から徒歩3分ほどの場所に、ワンランク上のフランス料理を堪能できる「Lustre（リュストル）」が誕生しました。

シェフ・唐澤豪氏 写真：お店から

シェフを務めるのは、新潟県出身の唐澤豪氏。2003年に名店「モナリザ 恵比寿店」でキャリアをスタートし「The Tabelog Award」を受賞し続けている「銀座 レカン」にてクラシックフレンチの伝統と技法を学びました。その後、「The Tabelog Award」を受賞し続けている「エスキス」や「ラ・クレリエール」など、名だたる星付きレストランで研鑽を積み、半蔵門の「ARGO」でシェフを務めた経歴を持ちます。数々の名店で磨いた古典料理の技に、昆布や魚醬など日本のうまみを重ね合わせた独自のアプローチ。唐澤氏が提案するのは、フランス料理の新しいかたち「UMAMIフレンチ」です。以前この場所では会員制の別店舗を運営していましたがリニューアルし、会員制を廃止。スタッフ・コンセプトともに一新することで、より多くのゲストに“日本の美意識で紡ぐフレンチ”を届けることを目指しています。

ライブ感を楽しめるカウンター席 写真：お店から

店名の「リュストル」とは、フランス語で「輝かしいシャンデリア」を意味します。地下へと続く階段を下りると、そこはまるで都会の喧騒を忘れさせるような上質な隠れ家。天井にはシャンデリアの光が優しく反射し、スペイン発祥の高級磁器ブランド「リヤドロ」の煌びやかな調度品の数々が花を添えます。オープンキッチンで唐澤氏が繊細な手さばきを見せる調理風景を間近に楽しめる6席のカウンター席の他、2〜4名で利用できる個室テーブル席、最大8名で使える個室「Salon de Lustre（サロン・ドゥ・リュストル）」も完備。デートや記念日、接待など、あらゆるシーンにふさわしいラグジュアリーな空間が広がります。

ズワイガニとアボカドのカネロニ仕立て キャビア添え 写真：お店から

提供されるのは、旬の素材に寄り添いながら日本のうまみを感じられるコース料理。10種類以上のフォンを駆使し、うまみの相乗効果を巧みに表現しています。料理は一皿ごとにストーリーがあり、構成や盛り付けまで緻密に計算されています。スペシャリテの「ズワイガニとアボカドのカネロニ仕立て キャビア添え」は、甘みとまろやかさ、塩味のバランスが絶妙な逸品。また「青森県産蝦夷鮑のベニエ 野辺地蕪と海の恵みのハーモニー」は、香ばしさと海の滋味を感じる繊細な一皿です。そのほか、前沢牛を使ったメインディッシュや旬の魚料理など、素材ごとの個性を最大限に引き出したコースを堪能できます。

肉料理 写真：お店から

金曜・土曜限定のランチでは「【Menu Déjeuner】季節のおまかせランチショートコース」7,700円と「【Menu Déjeuner】季節のおまかせランチコース」11,000円を提供。ディナーでは「【Menu Saison】季節のおまかせディナーショートコース」19,800円、「【Menu Lustre】季節のおまかせ シェフおすすめディナーコース」22,000円、そして最高級食材を味わえる「【Menu Special】季節のおまかせ 岩手県産前沢牛ヒレ肉 ディナーコース」27,500円を用意。その日の食材やゲストの好みに合わせ、唐澤氏が一皿一皿を丁寧に仕立てます。

ペアリングも魅力 写真：お店から

料理を引き立てるのは、経験豊富なソムリエがセレクトしたワインの数々。ブルゴーニュやローヌ、ボルドーなど、フランスの銘醸地を中心とした豊富なラインアップ。また、シャンパーニュやナチュラルワイン、日本ワインまで幅広く揃え、料理とのペアリングを楽しめます。華やかさの中に確かな伝統が息づく「リュストル」。唐澤シェフが織りなす「日本人の感性で表現するフレンチ」を、六本木の静かな地下空間で堪能してみてはいかがでしょうか。

食べログレビュアーのコメント

センスが詰まった逸品 出典：KatsuKatsuさん

『リュストルさん、初訪問！！店内は素敵なシャンデリアがあって綺麗♪

カウンターも広々で、お料理が綺麗に創られている様子を見ることができて楽しい。

やはり、フレンチもこういうカウンターだとシェフをはじめお店の皆さんとの距離感も縮まって楽しい雰囲気でお食事ができて嬉しい。

お料理はどれもメチャクチャ美味しかった。さすが唐澤シェフ！！

◆3種のアミューズ

特にイチヂクとゴルゴンゾーラのムースタルトが絶品でした。これ、3つくらい食べたい！！

◆ズワイガニとアボガド

筒状の中にズワイガニがたっぷり入って、外側には薄くスライスしたアボガドが綺麗に巻いてあり、周囲には緑、オレンジ、黄色のソースが散りばめられており、芸術品のような美しさ。このセンス、素晴らしすぎる！

アボガドもシェフが一つ一つ吟味して購入しているとのことで、唐沢シェフの気合いとセンスが詰まった逸品。

もちろん、お味も最高で、合わせて頂いた白ワインとの相性抜群でした』（KatsuKatsuさん）

帆立貝のカダイフ巻き かんずりソース 出典：parisjunkoさん

『フレンチの要、ソースがしっかりとしていて、素材を引き立て、一品一品がはっきり印象に残ること、メリハリのきいた構成、とても好みでした』（parisjunkoさん）

※価格は税込・サービス料別。

＜店舗情報＞◆リュストル住所 : 東京都港区六本木7-13-10 トーマスビル B1FTEL : 050-5456-0980

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中！

https://www.instagram.com/tabelog/

文：佐藤明日香

The post 静謐な地下に広がる美食の舞台。六本木で出会う、至高のUMAMIフレンチ（東京・六本木） first appeared on 食べログマガジン.