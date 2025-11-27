Amazonのビッグセール「Amazonブラックフライデー」が12月1日（月）23時59分まで開催中。家電やガジェットのジャンルで、多数の製品がセール価格で販売されています。

家電やガジェットだけでなく、食品もお得に。日清食品が販売する「冷凍完全メシ DELI おにぎり18個（全6種）お試しセット」が、40％オフの2,980円（税込）で販売中です。

↑33種の栄養素をバランス良く詰めこんだ冷凍おにぎり。

冷凍パスタや冷凍どんぶりなど、さまざまな食品を展開している完全メシDELIシリーズ。中でも「冷凍完全メシ DELI おにぎり18個（全6種）お試しセット」は、手軽に食べられるおにぎりにタンパク質や食物繊維、ビタミンやミネラルなど、現代人が不足しがちな33種の栄養素をバランス良く詰め込んだ「新時代のスーパーおにぎり」だそう。

セット内容は、「ほぐし鮭と大葉」「紀州産梅と蒸し鶏」「ツナマヨ味五目ごはん」「ピリ辛明太子と高菜」「ちりめん山椒と枝豆」「コチュジャン香るビビンバ風」の6種類。1つの味につき3つ入りで、計18食が一式になっています。

3つで1袋ですが、中身は1つずつ個包装のため、食べたいときに手軽に食べられるのが便利そうです。

完全メシDELIの冷凍おにぎりをお得に試すならAmazonブラックフライデー！

