【ホロライブ 宝鐘マリン 1/7スケールフィギュア】 12月→2026年2月 発売予定 価格：27,500円

デザインココは、フィギュア「ホロライブ 宝鐘マリン 1/7スケールフィギュア」の発売を2026年2月に延期することを発表した。

本製品は、カバーが運営するバーチャルタレントグループ「ホロライブプロダクション」より3期生の「宝鐘マリンさん」を、イラストレーター・あかさあい氏がフィギュアのために特別に描き下ろしたイラストを元に1/7スケールでフィギュア化したもの。

今回同社サイトにて本製品の発売日延期を発表しており、延期理由については「海外工場での生産工程の遅延」としている。

今回の延期について同社は、「商品を楽しみにお待ちくださっているお客様には、多大なるご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。対象のお客様へはメールにてご連絡いたしましたが、何らかの理由で不達の場合は、お手数ですが、その旨ご連絡頂けましたら幸いです。何卒ご容赦賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」とコメントしている。

(C) 2016 COVER Corp.