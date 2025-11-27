日経225先物：27日0時＝変わらず、4万9680円
27日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比変わらずの4万9680円と変わらずで推移。日経平均株価の現物終値4万9559.07円に対しては120.93円高。出来高は5337枚となっている。
TOPIX先物期近は3367ポイントと前日比変わらず、TOPIXの現物終値比は11.50ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49680 +0 5337
日経225mini 49675 +0 109084
TOPIX先物 3367 +0 8614
JPX日経400先物 30365 -35 472
グロース指数先物 680 +0 421
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
