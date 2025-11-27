　27日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比変わらずの4万9680円と変わらずで推移。日経平均株価の現物終値4万9559.07円に対しては120.93円高。出来高は5337枚となっている。

　TOPIX先物期近は3367ポイントと前日比変わらず、TOPIXの現物終値比は11.50ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 49680　　　　　　+0　　　　5337
日経225mini 　　　　　　 49675　　　　　　+0　　　109084
TOPIX先物 　　　　　　　　3367　　　　　　+0　　　　8614
JPX日経400先物　　　　　 30365　　　　　 -35　　　　 472
グロース指数先物　　　　　 680　　　　　　+0　　　　 421
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース