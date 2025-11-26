Amazonのビッグセール「Amazonブラックフライデー」が12月1日（月）23時59分まで開催中。家電やガジェットのジャンルで、多数の製品がセール価格で販売されています。

シャークニンジャが販売するスティック掃除機「Shark EVOPOWER SYSTEM iQ+」は、35％オフの36,800円（税込）で販売中です。

自動ゴミ収集ドック搭載のコードレス掃除機が35％オフでお得

「Shark EVOPOWER SYSTEM iQ+」は、iQテクノロジーと自動ゴミ収集ドックを搭載したコードレススティック掃除機。

↑曲がるパイプで狭い家具下も楽々。

掃除機本体を自動ゴミ収集ドックに戻すだけで、充電しながら本体のゴミを自動的に収集。約30日分のゴミをドック内に溜めておけるため、面倒なゴミ捨ては月1回でOKとのこと。また、ドックにはHEPAフィルターが採用されており、細かいホコリやアレルゲンを99.97％逃さず封じ込めてくれるそう。

さらに、掃除モードを自動で調整する「iQテクノロジー」も搭載。掃除機内のiQセンサーがゴミの量を検知し、吸引力とブラシロールの回転スピードを自動的に調整してくれるので、運転モードの操作が不要なのが特徴です。

↑掃除機内のiQセンサーがゴミの量を検知し吸引力とブラシの回転スピードを自動調整。

ヘッドには、パワーフィンとソフトローラーを組み合わせたシャーク独自のヘッド 「ハイブリッドパワークリーン」を搭載。大小あらゆるゴミを取り除き、一般的なブラシロールではすぐに絡んでお手入れが大変な毛髪やペットの毛も絡まず自動除去してくれるので、お手入れも簡単になりそうです。

加えて、本体のパイプ部分が曲がるFLEX機能により、家具下の狭い場所などでも腰をかがめることなく立ったままお掃除が可能。リリースボタンを押せば、ヘッド部分だけを外してハンディクリーナーとしても使えます。

Sharkのコードレススティック掃除機はAmazonブラックフライデーでお得！

