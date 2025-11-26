アイアップから「サンリオキャラクターズ」のかわいい3種類の新グッズが登場。

サンリオキャラクターズがレオパードのくまちゃんスーツをまとう、平成レトロ感たっぷりのキュートなグッズです☆

アイアップ「サンリオキャラクターズ」グッズ

先行予約：2025年11月25日(火)〜

一般販売：2026年2月中旬ごろ

アイアップから、平成レトロをテーマにした「サンリオキャラクターズ」のキュートな新グッズシリーズが登場。

「ぬいコロンキーホルダー」や「ショルダーストラップ」「どっとポーチ FAN」が販売されます。

「サンリオキャラクターズ」がレオパードのくまちゃんスーツをまとうデザインがポイントです☆

サンリオキャラクターズ ぬいコロンキーホルダー

価格：各1,980円（税込）

種類：全9種類（ハローキティ・シナモロール・ポムポムプリン・マイメロディ・クロミ・ハンギョドン・ポチャッコ・バッドばつ丸・こぎみゅん）

サイズ：マスコット部分 約H70×W65×D60mm

アイアップのぬいぐるみ起き上がりこぼし「ぬいコロン」のミニサイズをキーホルダーにした「ぬいコロンキーホルダー」

持ち物のアクセントになるかわいいグッズに、レオパードのくまちゃんスーツを着た「サンリオキャラクターズ」が登場します！

平成レトロなデザインで、カバンなどの目印にぴったり。

「ハローキティ」や「シナモロール」をはじめ、9種類のデザインがラインナップされます☆

サンリオキャラクターズ ショルダーストラップ

価格：各1,980円（税込）

種類：全9種類（ハローキティ・シナモロール・ポムポムプリン・マイメロディ・クロミ・ハンギョドン・ポチャッコ・バッドばつ丸・こぎみゅん）

サイズ：ストラップ部分 約H1200×W40mm／パッケージ 約H240×W105mm

「サンリオキャラクターズ ショルダーストラップ」は、ボリュームあるストラップ幅と、くまちゃんスーツ姿のキャラクターたちがポイント。

ファッションのアクセントとしても取り入れることができ、レオパード柄がおしゃれに決まります。

デザインは全部で9種類あり、お気に入りのキャラクターを身につけられるグッズです！

サンリオキャラクターズ どっとポーチ FAN

価格：各2,420円（税込）

種類：全4種類（ハローキティ・シナモロール・マイメロディ・クロミ）

サイズ：本体（二つ折り時）約H290×W150×D20mm

アイアップの「どっとポーチ FAN」に、平成レトロな「サンリオキャラクターズ」が登場。

ペットボトルや折りたたみ傘を包むのにちょうどいい大きめサイズで、旅行や遠征時のお供に便利で、かわいく使えます☆

内側にはミニポケットがついており、小さなものの収納に便利。

スナップボタンを使えばコンパクトサイズになるのもポイントです！

平成レトロなデザインがかわいい、「サンリオキャラクターズ」の新作グッズ3種。

アイアップの「サンリオキャラクターズ」グッズは、オンラインストアにて2025年11月25日より先行予約、2026年2月中旬ごろに一般発売スタートです！

※画像はすべてイメージです

