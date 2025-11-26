ジュディやニックの”赤いほっぺ”ぬいぐるみ！ディズニー・アニメーション映画『ズートピア2』 in ナムコキャンペーン
バンダイナムコエクスペリエンスが、大ヒットディズニー映画『ズートピア』待望の続編となる『ズートピア2』の公開を記念したキャンペーンを実施。
映画『ズートピア2』のナムコ限定景品が登場するキャンペーンが、全国のアミューズメント施設「ナムコ」にて開催されます☆
ディズニー・アニメーション映画『ズートピア2』 in ナムコキャンペーン
開催期間：2025年12月5日(金)〜2026年1月18日(日)
開催店舗：全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」
今回実施されるキャンペーンでは、映画『ズートピア2』の公開を記念したナムコ限定景品が「ナムコ」および「ナムクレ」に登場。
また、対象のクレーンゲーム機に500円を投入、「ナムクレ」の対象ブースにて500ナムクレポイントを利用ごとに、「オリジナルステッカー」全10種から1枚がランダムでプレゼントされます。
さらに、ナムコポイントアプリで対象店舗をフォローして映画『ズートピア2』の映画半券を提示された方に「ポストカード」が1枚プレゼントされるキャンペーンです☆
映画『ズートピア2』のナムコ限定景品が登場
登場時期：2025年12月5日(金)より順次
映画『ズートピア2』の公開を記念したナムコ限定景品が登場。
幼少期姿がかわいい大きな”寝そべり”ぬいぐるみとお出かけにもぴったりなマスコットが展開されます。
ズートピア 赤いほっぺ 寝そべり スーパーラージキッズぬいぐるみ “ジュディ・ホップス”
サイズ：約W34cm×D51cm×H23cm
種類：全1種類
警察官の衣装を身に纏った、幼少期の「ジュディ・ホップス」をイメージした大きなぬいぐるみ。
ほんのり”赤いほっぺ”と”寝そべり”ポーズがかわいいプライズです。
ズートピア 赤いほっぺ 寝そべり スーパーラージキッズぬいぐるみ “ニック・ワイルド”
サイズ：約W33cm × D59cm × H29cm
種類：全1種類
ボーイスカウトの衣装を身に纏った、幼少期の「ニック・ワイルド」をデザインしたぬいぐるみ。
キャップや腕にボーイスカウトのモチーフが施された、細部にまでこだわりが光るディズニーグッズです。
ズートピア2 赤いほっぺ マスコット
サイズ：約W8cm × D6cm × H11cm
種類：全4種類（ジュディ・ホップス、ニック・ワイルド、ゲイリー、パウバート）
”赤いほっぺ”シリーズから、手のひらサイズのマスコットがラインナップ。
お馴染みの「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」コンビのほか『ズートピア２』に初登場する「ゲイリー」と「パウバート」がラインナップされます。
対象ゲーム機に500円を投入・映画半券提示でナムコ限定特典をプレゼント
サイズ：W63×H88mm
キャンペーン期間中、対象のクレーンゲーム機に500円を投入、または「ナムクレ」の対象ブースにて500ナムクレポイントを利用ごとに「オリジナルステッカー (全10種)」をランダムで1つプレゼント。
サイズ：W148×H100mm
また、ナムコポイントアプリで対象店舗をフォローして映画『ズートピア2』の映画半券をスタッフに提示された方に「ポストカード (全1種）」が1枚プレゼントされます。
※ナムコ限定特典はなくなり次第終了です
※ナムコ限定特典「オリジナルステッカー」の絵柄は選べません
※ナムコ限定特典「オリジナルポストカード」のプレゼントは、一人につき各店舗1回限りとなります
※ナムコ限定特典「オリジナルポストカード」のお渡しには「映画『ズートピア2』の映画半券」と「アプリクーポン」両方の提示が必要です
※映画半券提示特典「オリジナルポストカード」のプレゼントは「ナムコオンラインクレーン（ナムクレ）」は対象外です
大ヒットディズニー映画『ズートピア』待望の続編公開を記念したスペシャル企画。
2025年12月5日より開催される、ディズニー・アニメーション映画『ズートピア2』 in ナムコキャンペーンの紹介でした☆
© Disney
※予告なしに内容を変更、中止することがあります
※画像はイメージです
※景品・特典は数量に限りがありるため品切れの場合があります
©Bandai Namco Experience Inc.
