バンダイナムコエクスペリエンスが、大ヒットディズニー映画『ズートピア』待望の続編となる『ズートピア2』の公開を記念したキャンペーンを実施。

映画『ズートピア2』のナムコ限定景品が登場するキャンペーンが、全国のアミューズメント施設「ナムコ」にて開催されます☆

ディズニー・アニメーション映画『ズートピア2』 in ナムコキャンペーン

開催期間：2025年12月5日(金)〜2026年1月18日(日)

開催店舗：全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」

今回実施されるキャンペーンでは、映画『ズートピア2』の公開を記念したナムコ限定景品が「ナムコ」および「ナムクレ」に登場。

また、対象のクレーンゲーム機に500円を投入、「ナムクレ」の対象ブースにて500ナムクレポイントを利用ごとに、「オリジナルステッカー」全10種から1枚がランダムでプレゼントされます。

さらに、ナムコポイントアプリで対象店舗をフォローして映画『ズートピア2』の映画半券を提示された方に「ポストカード」が1枚プレゼントされるキャンペーンです☆

映画『ズートピア2』のナムコ限定景品が登場

登場時期：2025年12月5日(金)より順次

映画『ズートピア2』の公開を記念したナムコ限定景品が登場。

幼少期姿がかわいい大きな”寝そべり”ぬいぐるみとお出かけにもぴったりなマスコットが展開されます。

ズートピア 赤いほっぺ 寝そべり スーパーラージキッズぬいぐるみ “ジュディ・ホップス”

サイズ：約W34cm×D51cm×H23cm

種類：全1種類

警察官の衣装を身に纏った、幼少期の「ジュディ・ホップス」をイメージした大きなぬいぐるみ。

ほんのり”赤いほっぺ”と”寝そべり”ポーズがかわいいプライズです。

ズートピア 赤いほっぺ 寝そべり スーパーラージキッズぬいぐるみ “ニック・ワイルド”

サイズ：約W33cm × D59cm × H29cm

種類：全1種類

ボーイスカウトの衣装を身に纏った、幼少期の「ニック・ワイルド」をデザインしたぬいぐるみ。

キャップや腕にボーイスカウトのモチーフが施された、細部にまでこだわりが光るディズニーグッズです。

ズートピア2 赤いほっぺ マスコット

サイズ：約W8cm × D6cm × H11cm

種類：全4種類（ジュディ・ホップス、ニック・ワイルド、ゲイリー、パウバート）

”赤いほっぺ”シリーズから、手のひらサイズのマスコットがラインナップ。

お馴染みの「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」コンビのほか『ズートピア２』に初登場する「ゲイリー」と「パウバート」がラインナップされます。

対象ゲーム機に500円を投入・映画半券提示でナムコ限定特典をプレゼント

サイズ：W63×H88mm

キャンペーン期間中、対象のクレーンゲーム機に500円を投入、または「ナムクレ」の対象ブースにて500ナムクレポイントを利用ごとに「オリジナルステッカー (全10種)」をランダムで1つプレゼント。

サイズ：W148×H100mm

また、ナムコポイントアプリで対象店舗をフォローして映画『ズートピア2』の映画半券をスタッフに提示された方に「ポストカード (全1種）」が1枚プレゼントされます。

※ナムコ限定特典はなくなり次第終了です

※ナムコ限定特典「オリジナルステッカー」の絵柄は選べません

※ナムコ限定特典「オリジナルポストカード」のプレゼントは、一人につき各店舗1回限りとなります

※ナムコ限定特典「オリジナルポストカード」のお渡しには「映画『ズートピア2』の映画半券」と「アプリクーポン」両方の提示が必要です

※映画半券提示特典「オリジナルポストカード」のプレゼントは「ナムコオンラインクレーン（ナムクレ）」は対象外です

大ヒットディズニー映画『ズートピア』待望の続編公開を記念したスペシャル企画。

2025年12月5日より開催される、ディズニー・アニメーション映画『ズートピア2』 in ナムコキャンペーンの紹介でした☆

© Disney

※予告なしに内容を変更、中止することがあります

※画像はイメージです

※景品・特典は数量に限りがありるため品切れの場合があります

©Bandai Namco Experience Inc.

