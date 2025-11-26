結婚式2週間前に消えた女性── “史上最悪”とも言われた岩手県奥州市の殺人事件を再取材。独自入手した裁判資料が示す新事実とは
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「結婚式直前に水道検針員の女性が殺害された──地元で“危険視”されていた犯人。“史上最悪”とも言われた奥州市の事件を再取材し、独自入手した裁判資料が示す新事実とは。そして、近隣住民が今も犯人を恐れる訳」。そう題した動画が、YouTubeチャンネル「日影のこえ」で公開された。
岩手県奥州市の静かな田園で、10年前、ひとりの女性が突然姿を消した。水道検針員として地域を回っていた31歳の女性だ。
女性は数日後、遺体で発見された。
取材班の1人は当時、事件記者として毎日のように現場を這い回っていたという。ただ、数多くの事件を追ってきた中でも、この事件だけは“異質”だったと振り返る。
現場で耳にした住民の証言、犯行の異様さ、地域に漂う恐怖。そして後に「史上最悪の事件」とも言われた残虐性──。
取材班にとっても、忘れようとしても忘れられない“痛点”として胸に残り続けていた。
十分な深掘りができないまま時間だけが過ぎてしまった事件。今年、その事件から10年を迎える。
記者は再び、この田園の片隅に立った。
さらに、今回の再取材に際して 判決文を独自に入手した。そこには犯人・渡辺豊の供述が克明に記されていた。読み進めるほどに、10年前、記者として感じた“怒り”が静かに呼び起こされたという。
女性が最後に姿を見せたのは、2015年5月22日。水道検針の仕事中、いつも通り地域を回っていた。夕方になっても戻らず、すぐに捜索が始まった。警察の動きが早かった理由はひとつ。この地域には“要注意人物”がいたからだ。
渡辺豊、当時40歳。
小学生の頃から下着を盗み、成人後は刃物を使った性犯罪で実刑判決を受けた男である。
住民はこう証言する。
「小学校2、3年ころから女、女、女よ。下着を盗んでさ。出てきては繰り返し。」「いつか人を殺すんじゃないかって、みんな思ってた」
行方不明直後から、警察は渡辺を聴取。そして供述をもとに、自宅から約2キロ離れた山林で女性の遺体を発見した。
再取材で見えてきたのは、渡辺の生い立ちの“歪み”だった。住民の話では、渡辺は幼い頃、別の姓を名乗っていたという。
理由は、父親の借金だった。
「田んぼとか機械を買って借金して、返せなくなってね。夜逃げみたいにいなくなった。家族は借金から逃れるために、母親の旧姓に変えたんだべ」
父親はその後もあちこちから金を借り、やがて衰弱死した。渡辺の家の敷地には、今も“未完成の家”が残る。
父親が家族のために建てようとしたが、資金が尽きて工事は中断されたまま。むき出しの柱だけが、10年前と同じ姿で残っていた。
後の裁判では、家庭環境が情状酌量になるかも争点になったが、裁判所はきっぱりと切り捨てている。
「一定の同情はあるが、犯行とは無関係」
判決文には、渡辺が語った荒唐無稽な“供述”がそのまま残されていた。
「猫を足蹴にしたから腹が立った」
「おしおきのつもりでわいせつ行為をしようとした」
「被害者が“悪いと思うなら500万円払え”と言ってきた」
「かっとなって記憶がなくなった」
「殺すつもりはなかった」
裁判所は、これらの供述を 「信用できない」 と一刀両断している。
さらに判決では、渡辺が女性に手錠をかけ、覚醒剤を摂取させ、車や所持品を複数の場所に移動させて証拠隠滅を図ったことを認定。
成人後に3件の性犯罪、そして更生プログラムを受けて出所した直後の犯行だったことも記されていた。
その上で裁判所は異例の判断を下している。
「動機は認定しない。主文、無期懲役。」
量刑判断で最重要とされる“動機”を、あえて認定しないまま無期懲役を宣告したのだ。
行間には、裁判官の静かな怒りがにじんでいた。
控訴はされず、刑は確定した。
事件後、事件現場となった家には母親がひとりで暮らしている。集落の集まりにも姿を見せず、取材にも応じなかった。
登記を見ると、家の名義は今も「渡辺豊」のままだった。
住民の不安は今も消えない。
「今回は殺人だけじゃなく覚醒剤だべ。無期懲役つってもさ、いつかは出てくる。みんな戦々恐々としてるよ」
この事件は、全国的に大きく報じられたわけではない。当時、記者たちが取材に苦戦したからだという。
ただ、地元紙・岩手日報には被害者の“人生”が確かに刻まれていた。
女性は事件の約2週間後に結婚式を挙げる予定だった。
式場を訪れるたびに幸せそうにプランを選ぶ新郎新婦の姿が記されている。
婚礼担当者は、「羨ましいほど幸せそうだったのに」と語った。
静かな田園の光景は10年前とほとんど変わっていない。
なぜ、こんなのどかな場所で彼女は守られなかったのか。
答えは簡単には見つからない。しかし、事件がもたらした悲劇は決して忘れてはならない。
動画は、そう締めくくられている。
