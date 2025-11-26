¤Ø¤³¤ó¤Àµ¤»ý¤Á¤Ë¤´¤Ï¤ó¤Ç¸µµ¤¤ò ¿·½É¤Ç¡Ö±ú¥á¥·¿©Æ²¡× ¿·Æþ¼Ò°÷¤ËÆé¤òÌµÎÁÄó¶¡ Mizkan
¡¡Mizkan¤Ï11·î24¡Á30Æü¤Î7Æü´Ö¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¤Î¥µ¥Ê¥®¿·½É¤Ç¡Ö¿·Æþ¼Ò°÷¸ÂÄê¡ª±ú¥á¥·¿©Æ²¡×¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¤ß¤ó¤Ê¤Î¡ª±ú¥á¥·¿©Æ²¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£¤Ø¤³¤ó¤Àµ¤»ý¤Á¤ò¤´¤Ï¤ó¤ÎÎÏ¤Ç¸µµ¤¤Å¤±¤ë¡Ö±ú¥á¥·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÎÂè4ÃÆ¡£»Å»ö¤Î¤Ø¤³¤ß¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹É÷¤ÎÅ¹Æâ¤Ë¤Ø¤³¤ß¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÅÀºß¤¹¤ëÅ¸¼¨¥¨¥ê¥¢¡¢³ÍÆÀ¤·¤¿2¼ïÎà¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°Æþ¤êÆé¤òÌµÎÁ¤ÇÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£
¡¡±ú¥á¥·¿©Æ²¤Ï¡Ö¤Ø¤³¤ó¤À¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¸ò´¹¤Ë¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¿©»ö¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Ø¤³¤ó¤Àµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¿´¤Þ¤Ç·ò¹¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¿©Æ²¡£2022Ç¯Åß¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç4500¿Í°Ê¾å¤¬ÍèÅ¹¤·¤¿¿Íµ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
¡¡Âè4ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¿·Æþ¼Ò°÷1Ç¯ÌÜ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ËÃåÌÜ¡£¤Ø¤³¤à¤³¤È¤¬Â¿¤¤¿·Æþ¼Ò°÷¤ò±ú¥á¥·¤Ç¸µµ¤¤Å¤±¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¶ÐÏ«´¶¼Õ¤ÎÆü¡×¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥³¥³¥í¤â¥«¥é¥À¤â²¹¤Þ¤ëÆé¤òÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¿©Æ²¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹É÷¤ÎÅ¹Æâ¤ËÍÍ¡¹¤Ê¿·Æþ¼Ò°÷»þÂå¤Î¤Ø¤³¤ß¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÅÀºß¤¹¤ëÅ¸¼¨¥¨¥ê¥¢¤È¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÆé¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿©Æ²¥¨¥ê¥¢¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¡£
¡¡Å¸¼¨¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢»Å»ö¤Ç¤Ø¤³¤ó¤À¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤¢¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤âÌµÎÁ¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£SNSÅê¹Æ¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë¡Ö±ú¥á¥·¤¯¤¸¡×¤âÃ¯¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£¿©Æ²¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢24¡Á27Æü¤Ë¿·Æþ¼Ò°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢28¡Á30Æü¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆ¯¤¯¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Æé¤òÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¡¡ÂÎ¸³¤ÎÎ®¤ì¤Ï¡»Å»ö¤Ç¤Ø¤³¤ó¤À¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¥«¡¼¥É¤ËµÆþ¢¿¦¾ì¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤ÎÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò³ÍÆÀ£¥²¥Ã¥È¤·¤¿¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°Æþ¤ê¤Î¼«Ê¬¤À¤±¤Î¤ªÆé¤Ç¿´¤È¤ªÊ¢¤òËþ¤¿¤¹¤Æé¤ò¿©¤Ù¤ëÁ°¸å¤Îµ¤»ý¤Á¤ÎÊÑ²½¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë²óÅú¥SNSÅê¹Æ¤Ç¤ªÅÚ»º¤ÎÆé¤Ä¤æ¤ò¤â¤é¤¦¡½¡½¤Î5¥¹¥Æ¥Ã¥×¡£
¡¡Æé¤Ä¤æ¤Ï¡Ö¡º¤Þ¤ÇÈþÌ£¤·¤¤Æé¤Ä¤æ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡Ö¤´¤ÞÆ¦ÆýÆé¤Ä¤æ¡×¡ÖËÌ³¤Æ»»º¤Û¤¿¤Æ¤ÈÈº¤Î³¤À¤·Æé¤Ä¤æ¡×¡¢¡ÖÆé THE WORLD¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡ÖÈ¯¹ÚÅâ¿É»Ò¤Î¥æ¥Ã¥±¥¸¥ã¥ó¥Æ¥¤¥¹¥È¡×¤Î·×3¼ï¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£¿åñ»Ò¡¢¤Ä¤¯¤Í¤Ê¤É¤Î¥á¡¼¥ó¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°3¼ï¡¢¤¿¤³¾Æ¤¡¢¥«¥Þ¥ó¥Ù¡¼¥ë¥Á¡¼¥º¤Ê¤É¤Î¥µ¥Ö¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°5¼ï¤Î¤¦¤Á¡¢¤½¤ì¤¾¤ì1¼ïÎà¤º¤Ä¤òÆþ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆé¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£