¡Ú¾¾²°¡ÛÍ×Ë¾¼õ¤±¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¥Þ¥ó¥«¥ì¡¼¡×Éü³è¡ª¡¡¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥ë¥¯¡ß¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ë·ÜÆù¤ò²Ã¤¨¤¿¡È¤´¤í¥Á¥¡É»ÅÍÍ
¡¡¾¾²°¥Õ¡¼¥º¡ÊÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»Ô¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëµíÐ§¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¾¾²°¡×¤¬¡¢11·î25Æü¸áÁ°10»þ¤«¤é¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¥Þ¥ó¥«¥ì¡¼¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡ÄÀäÂÐ¤ª¤¤¤·¤¤¤¸¤ã¤ó¡Ä¡Ä¡ª¡×¢ª¤³¤ì¤¬¾¾²°¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¥Þ¥ó¥«¥ì¡¼¡×¤Î¡ÈÇ»¸ü¡É¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤¹¡ª
¸ø¼°¡Ö¼«¿®ºî¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¥Þ¥ó¥«¥ì¡¼¡×¤Ï¡¢¡ÈÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¤ª¤¤¤·¤¤ÎÁÍý¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¥¿¥¤È¯¾Í¤ÎÌ¾ÊªÎÁÍý¡£º£²ó¡¢Í×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤ë·Á¤ÇÉü³è¤¹¤ëÆ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Ç»¸ü¤Ê¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥ë¥¯¤Î´Å¤ß¤È¥³¥¯¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ÎË§½æ¡Ê¤Û¤¦¤¸¤å¤ó¡Ë¤Ê¹á¤ê¤¬°ú¤Î©¤Ä¥«¥ì¡¼¥½¡¼¥¹¤Ë¡¢Å´ÈÄ¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿·ÜÆù¤ò²Ã¤¨¤¿¡È¤´¤í¥Á¥¡É»ÅÍÍ¤Ç¡¢¡È¾¾²°Î®¡É¤Ë»Å¾å¤²¤¿°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£¶Ì»Ò¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹¥¤ß¤Î¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¤â³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¥«¥ì¡¼¤Ë¤âËÜµ¤¤Î¾¾²°¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¼«¿®ºî¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¥Þ¥ó¥«¥ì¡¼¡×¤¬980±ß¡Ê°Ê²¼ÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¥Þ¥ó¥«¥ì¡¼ ÌîºÚ¥»¥Ã¥È¡×¤¬1080±ß¡¢Ã±ÉÊ¤Î¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¥Þ¥ó¥«¥ì¡¼¡×¤¬860±ß¡£¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö¤ß¤½½Á¡×¤ÏÊÌÅÓÎÁ¶â¡£Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¥Þ¥ó¥«¥ì¡¼¡×¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬1½µ´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡£12·î2Æü¸áÁ°10»þ¤Þ¤Ç¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ë¤ÆÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¡¢50±ß°ú¤¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£