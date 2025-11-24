りんごや、ソウルフード、地酒などが勢揃い！福島銘産品市「ふくしまマルシェ」

学校法人山口学園ECC国際外語専門学校の学生たちが、福島県の魅力を発信するイベントを開催します。

2025年12月7日（日）、大阪市北区のOS広場イベントスペースにて、福島銘産品市「ふくしまマルシェ」が行われます。

「フルーツ王国・福島」を代表するりんごや、ソウルフード、地酒などが勢揃いするほか、タレントのなすびさんによる公開生放送も実施されます。

福島銘産品市「ふくしまマルシェ」

開催日：2025年12月7日（日）

開催場所：OS広場イベントスペース（大阪市北区小松原町3-3 OSビル1階）

アクセス：阪急東通商店街入口側から東へ約8〜10m（ゲームセンター前）

主催：学校法人山口学園ECC国際外語専門学校「つなぐ福島」受講生

大阪・梅田のど真ん中で、学生たちの「ふくしま愛」が詰まったマルシェが開催されます。

このイベントは、同校の選択教科「つなぐ福島」を受講する学生たちが企画・運営するものです。

東日本大震災からの復興支援と風評などの風化対策、そして何より「福島県の魅力」を関西の人々に知ってもらうことを目的としています。

旬の味覚からソウルフードまで！充実のラインナップ

会場には、福島県から直送された新鮮な農産物や加工品が並びます。

「フルーツ王国」ならではの旬のりんごや新米、野菜に加え、復興のシンボルとされる花「アンスリウム」の生花も販売されます。

また、その場で楽しめるグルメも見逃せません。

福島のソウルフードとして知られる揚げ餅菓子「凍天（しみてん）」やおつまみ、日本酒（カップ・瓶）も販売され、大阪にいながら福島の味覚を堪能できます。

主な販売予定品目：

・桃の恵み（100％桃ジュース）、福島の桃コンポート

・酪王カフェオレポップコーン

・喜多方ラーメン

・伊達のいか人参

・赤べこバリケード(R)「めひかり塩チョコ」

・復興の花アンスリウム（アレンジメント／鉢植え）

巨大赤べこ出現！なすびさんも登場

会場にはフォトスポットとして、全長160センチの「巨大赤べこ」が登場します。

福島の民芸品である赤べこと一緒に記念撮影を楽しめるほか、赤べこグッズが手に入るガチャガチャコーナーも2台設置されます。

さらに、福島県出身のタレント「なすび」さんが来場し、ラジオ福島の公開生放送を実施します。

現地の熱気をリアルタイムで伝え、イベントを盛り上げます。

学生たちが現地研修で感じた福島の「今」と「魅力」を届ける一日。

美味しいものを食べに、そして元気な学生たちに会いに、足を運んでみてくださいね！

ECC国際外語専門学校生による「ふくしまマルシェ」の開催情報でした。

