普段使いも街歩きもこれ一足で決まる【ニューバランス】のスニーカーがAmazonで販売中！
レトロ感と快適さを両立した【ニューバランス】のスニーカーがAmazonで販売中！
今年も見逃せない超大型セール「Amazonブラックフライデー」がついにスタート！
話題のアイテムを狙うなら、このタイミングがベスト。Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！「先行セール」は11月21日(金)0:00からスタート！欲しいものは“今”まとめて手に入れるべき！
LIFESTYLEモデル「420」のオールドファッションなフォルムをベースに、よりシンプルなアッパーデザイン、安定性と耐久性を高めた厚みのあるソールでアレンジし、日本だけで展開する「UL420M」。レトロな雰囲気を醸し出すスエード/テキスタイルアッパーをニューバランスのヒストリカルカラーで彩り、手頃なプライスで提案します。ペアでコーディネートできるユニセックスサイズ展開。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
スリムなシルエットと厚めのソールが特徴で、きれいめカジュアルにも合わせやすいスタイリッシュなデザインに仕上がっている。
クラシックなランニングシューズのフォルムをベースに、日本限定展開のモデルとしてレトロな雰囲気を持ちながらも新鮮さを感じさせる。
スエードとテキスタイルのアッパー素材が足にしっかり馴染み、軽量かつ快適な履き心地で長時間の歩行もラクにこなせる。
ユニセックスサイズ展開で、パートナーとのペアコーデにも対応。シンプルな装いに品よく馴染む万能スニーカーとなっている。
