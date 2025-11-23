¤Ò¤í¤æ¤Ž¢Âà¿¦Âå¹Ô¤Ï¤É¤ó¤É¤ó»È¤¨¤Ð¤¤¤¤Ž£¡Ä¥Þ¥¸¥á¤ÊÆüËÜ¿Í¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤ëŽ¢¤º¤ë¸¤¤Æ¯¤ÊýŽ£¤Î¥¹¥¹¥á
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¤Ò¤í¤æ¤¡ØËÍ¤¬Ë»¤·¤¤¸½Âå¿Í¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡¡µÙ¤àµ»½Ñ¡Ù¡ÊGakken¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤æ¤ë¤¯Æ¯¤±¤ëÂç´ë¶È¤¬ÍýÁÛ¤À¤±¤É¡Ä
ËÍ¤Î²ñ¼Ò¤Û¤É¤æ¤ë¤¤´Ä¶¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ä¾å¾ì´ë¶È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥É¥ï¥ó¥´¤Ç¤â¡¢12Ç¯´Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯½Ð¼Ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¼Ò°÷¤ËµëÎÁ¤òÊ§¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÅÁÀâ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥°¥é¥Þ¿¦¤Ï¥µ¥Ü¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤ÀÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÆÀ°ÕÀè¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤¬½¨°ï¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ë¥Ã¥Á¤Ê»Ô¾ì¤òÆÈÀê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤Ë»ñ¶âÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤«¤é¡¢¤æ¤ë¤¤¿¦¾ì´Ä¶¤Ç¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯»ö¶È¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤óÂç´ë¶È¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤ÆÍø±×¤òÀ¸¤à»ÅÁÈ¤ß¤¬´°À®¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆâÉôÎ±ÊÝ¤Î»ñ¶â¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¥µ¥Ü¤ë¼Ò°÷¤À¤é¤±¤Î¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÔ¶ø¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤½¤Á¤é¤Î¤Û¤¦¤¬¡ÖÍýÁÛ¤Î¿¦¾ì¡×¤Ë¶á¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤â¤·ËÍ¤Ë²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¤ÎÅ¬À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î¥ë¡¼¥È¤ò·ì´ã¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤ä¤Ï¤êÂç´ë¶È¤Ç¤¹¤«¤éÃ¯¤Ç¤âÌÜ»Ø¤»¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼ýÆþ¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤æ¤ë¤¤Ãæ¾®´ë¶È¤òÁª¤Ö¤Î¤â¸¤¤ÁªÂò¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¢£¡Ö±ï¸ÎÆþ¼Ò¡×¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÃµ¤»
¤È¤¯¤ËÃÏÊý¤ÏÁÀ¤¤ÌÜ¡£ÃÏÊý¤Ï¿Íºà¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç·Ð±Ä¼Ô¤â¿Í»ö¤âìÔÂô¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼Ò°÷¤ÎÃÎ¿Í¤ä²ÈÂ²¤ËÆþ¼Ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤«¡¢¼è°úÀè¤Î»ÒÂ©¤òÍÂ¤«¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿±ï¸ÎºÎÍÑ¤¬Â¿¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤Î¤ó¤Ó¤êÆ¯¤¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ï¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Í£°ì¤ÎÆñÅÀ¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¾®´ë¶È¤ÏÄêÃåÎ¨¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢É½Î©¤Ã¤ÆºÎÍÑ³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¤³¤È¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ä¶¤æ¤ë¤¤²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òÉáÃÊ¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤ËÃµ¤·¤Æ¡¢±ï¸ÎÆþ¼Ò¤Î²ÄÇ½À¤ò¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤«¤â¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£¡Ö¥³¡¼¥É¤ò½ñ¤«¤Ê¤¤¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡×¤Î½èÀ¤½Ñ
¤º¤ë¸¤¤Æ¯¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÎã¤Ç¸À¤¦¤È¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÂç¼êIT´ë¶È¤Ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢¥³¡¼¥É¤ò1¹Ô¤â½ñ¤¯¤³¤È¤Ê¤¯²ñ¼Ò¤ËµïÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¶¯¼Ô¤ÎÃÎ¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÀ¤³¦¤Ï¾¯¤·ÆÃ¼ì¤Ç¡¢Í¥½¨¤Ê¿Í¤È¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í¤Î¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥ÈÎÌ¤Ë10ÇÜ¤¯¤é¤¤¤Îº¹¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬±Ä¶È¿¦¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤ì¤À¤±Í¥½¨¤Ê¿Í¤Ç¤â»þ´Ö¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Îº¹¤Ï¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤â¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¥Á¡¼¥à¤Çºî¶È¤ò¤·¤ÆÀ½ÉÊ¤òÇ¼ÉÊ¤¹¤ì¤Ð¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¤Í¡×¤ÈË«¤á¤é¤ì¤ëÀ¤³¦¤Ç¤¹¡£ÆÍ½Ð¤·¤¿À®²Ì¤òµó¤²¤¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í¡Ê¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¼ê¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¡Ë¤¿¤Á¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤â¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¥³¡¼¥É¤ò1¹Ô¤â½ñ¤«¤Ê¤¤¤Î¤ÏÉÔ¼«Á³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈËÜ¿Í¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éÉ¬¤º¾å»Ê¤äÆ±Î½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ªÅÚ»º¤òÇã¤¦¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤ª²Û»Ò¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤ò¤·¤¿¤ê¤Ï¤¹¤ë¤è¡×¤È¿¿´é¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÇ¼ÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¿Í¤Ï¡Ö¿Í²û¤Ã¤³¤µ¡×¤ò¿¦¶È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì´ÉÍý¿¦¤¬AI¤ËÃÖ¤´¹¤ï¤Ã¤¿¤éÀ¸¤»Ä¤ì¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Í´ÖÆ±»Î¤À¤«¤éÀ®¤êÎ©¤Ä¸¤¤ÀïÎ¬¤Ç¤¹¤Í¡¼¡£
¢£¾å»Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Æ±Î½¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤êÕ»¤òÇä¤ë
¾å»Ê¤À¤±¤ËÕ»¤òÇä¤ë¿Í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤ÏÁþ¤á¤Ê¤¤¥ä¥Ä¤À¡×¤È»×¤ï¤»¤Æ¡¢´¶¾ð¤ÇÈ½ÃÇ¤òÆß¤é¤»¤ëºîÀï¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¸¤¤ÊýË¡¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà¤ÏÆ±Î½¤È¤âÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¡¢¤¤Ã¤Á¤êÕ»¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Ãç¤Î¤¤¤¤Æ±Î½¤¬¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¼¡¤Ï²¶¤«¡×¤È¥Á¡¼¥àÆâ¤ËÆ°ÍÉ¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢Í¥½¨¤Ê¼Ò°÷¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢Î¥¿¦¼Ô¤¬½Ð¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¾å»Ê¤ÎÌò³ä¤Ï¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤È¤·¤ÆÀ®²Ì¤ò½Ð¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¤¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÀïÎÏ¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¿Íºà¤òÇÓ½ü¤·¤Æ¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÎÎÏ¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢¸½¾õ°Ý»ý¤Ç¹½¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡Ö¹çÍýÅª¡×¤ÊÈ½ÃÇ¤Ë»ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÂà¿¦Âå¹Ô¡×¤ò»È¤¦¼ã¼Ô¤Ï¤à¤·¤í¤¨¤é¤¤
¤³¤³¤«¤é¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¾åµé¤Î¡Ö»Å»ö¤òµÙ¤à¡×¥¹¥¥ë¤È¹Í¤¨Êý¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤È¿´¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Áá¤¤¤È¤³¤í¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¶á¡¢Âà¿¦¤¹¤ë»Ý¤òËÜ¿Í¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë²ñ¼Ò¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÖÂà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤¬ÍøÍÑ¼Ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢À¤´Ö¤«¤é¤Ï¡ÖÀÕÇ¤´¶¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âÂç¿Í¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤òÂ¿¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¡Ö¤É¤ó¤É¤ó»È¤¨¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Í¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ä¤Ê¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Ë¤ÏÏ¢Íí¤»¤º¤Ë½Ð¶Ð¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿ËÍ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¶È¼Ô¤Ë¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤ÆÂà¿¦¤Î°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¤à¤·¤í¡Ö¤¨¤é¤¤¤Ê¡¼¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤À¤Ê¡¼¡×¤È´¶¿´¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
Âà¿¦Âå¹Ô¤ò»È¤¦ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¾å»Ê¤ÈÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬°¤¤¤È¤«¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢Âà¿¦¤òÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Æ°µ¡°Ê³°¤Ë¤â¡¢¡Ö²ñ¼Ò¤Ë¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¼¤á¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Å¤é¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢Áê¼ê¤Ë¼ºÎé¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¾µÃÎ¤ÇÂà¿¦Âå¹Ô¤ò»È¤¦¤È¡£ËÍ¤Ï¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¡ÖÁ´Á³¥¢¥ê¡×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î¿´¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤Á¤é¤Î¤Û¤¦¤¬¤º¤Ã¤È¤¤¤¤¡£
¢£¡Ö¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Ê¡Á¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¯ÉÔ¹¬
¤½¤â¤½¤â¡¢²ñ¼Ò¤ËÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¡Ö¼¤á¤Þ¤¹¡×¤È°Õ»×¤òÅÁ¤¨¡¢ºÇÄã¸Â¤Î¼êÂ³¤¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤½¤ì¤Ë²¿ÅÙ¤â¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¤Ï¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¡¢Â¾¿Í¤Î´¶¾ð¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢¸ÛÍÑ´Ø·¸¤Ï¤¿¤À¤Î·ÀÌó¡£Âà¿¦¤â²ñ¼Ò¤ÎÄê¤á¤¿¥ë¡¼¥ë¤Ë½¾¤Ã¤Æ¼êÂ³¤¤ò¼è¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢´¶¾ð¤ò¶´¤àÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ËÍ¤¬Âà¿¦Âå¹Ô¤ò¿ä¤¹°ìÈÖ¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÅ¾¿¦¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬²¼¤¬¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤É¤ì¤À¤±Æþ¼ÒÌÌÀÜ¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤³¤¦¤È¡¢¥ê¥¯¥ë¡¼¥¿¡¼¤«¤é¾ðÊó¤òÊ¹¤½Ð¤½¤¦¤È¡¢½¢¿¦¤·¤Æ¤ß¤¿²ñ¼Ò¤¬¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤É¡¢Ã¯¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡ÖÀÐ¤Î¾å¤Ë¤â»°Ç¯¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤½¤ì¤Ã¤Ý¤¤³Ê¸À¤ò»ý¤Á½Ð¤µ¤ì¤Æ¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤¬¤ó¤Ð¤ì¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤¬¤ó¤Ð¤ì¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¼áÁ³¤È¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥À¥é¥À¥é¤È²ñ¼Ò¤ËµïÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¢£¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÅ¾¿¦¥µ¥¤¥È¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È
ÆÃ¤Ë20Âå¤ÏÅ¾¿¦²ó¿ô¤¬Â¿¤¯¤Æ¤â¡Ö¼ã¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇºÎÍÑ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¶È³¦¤ä¶È¼ï¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¡ÖÅ·¿¦¤òÃµ¤»¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿¦¾ì¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë»Å»ö¤ä¿¦¾ì¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤éËÍ¤Ï¤¤¤ÞÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤ËÉÔËþ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Å¾¿¦¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤¹¤¹¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¤¸¤á¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¡×¤¬µÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¶È³¦¤á¤Ã¤Á¤ãÌÌÇò¤½¤¦¤¸¤ã¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¯¸«¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¥ë¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë²ñ¼Ò¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢µëÎÁ¤¬ÂçÉý¤ËÁý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µÕ¤Ë¡¢Â¾¤Î²ñ¼Ò¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤é¤¤¤Þ¤Î¿¦¾ì¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Èµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç»Å»ö¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Å¾¿¦³èÆ°¤¬¥à¥À¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Ã¤½¤êÅ¾¿¦³èÆ°¤ò¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤éÂà¿¦Âå¹Ô¤Ç¥¹¥Ñ¥Ã¤È²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤ë¡£²ñ¼Ò¤Î¤¿¤á¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ËÁªÂò¤Ç¤¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Ã¤Èµ¤·Ú¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤¤¤Á¤Ð¤ó¹ç¤¦´Ä¶¡×¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤¡¤È¡£
¤Ò¤í¤æ¤¡Ê¤Ò¤í¤æ¤¡Ë
2¤Á¤ã¤ó¤Í¤ëÁÏÀß¼Ô
ÅìµþÅÔËÌ¶èÀÖ±©½Ð¿È¡£1999Ç¯¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎÆ¿Ì¾·Ç¼¨ÈÄ¡Ö2 ¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤ò³«Àß¡£2015Ç¯¤Ë±Ñ¸ì·÷ºÇÂç¤ÎÆ¿Ì¾·Ç¼¨ÈÄ¡Ö4chan¡×¤Î´ÉÍý¿Í¤Ë¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï155Ëü¿Í¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤Ò¤í¤æ¤Î®¡¡¤º¤ë¤¤ÌäÂê²ò·è¤Îµ»½Ñ¡Ù¡Ê¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¤Ê¤Þ¤±¤â¤Î»þ´Ö½Ñ¡Ù¡Ê³Ø¸¦¥×¥é¥¹¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ê2¤Á¤ã¤ó¤Í¤ëÁÏÀß¼Ô ¤Ò¤í¤æ¤¡Ë