Ìó8¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÀïÎóÉüµ¢¤Ç¥¢¥·¥¹¥È¤âµÏ¿¡ª¡¡°ËÆ£ÍÎµ±¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¤³¤Î½Ö´Ö¤Î¤¿¤á¡×
¡¡¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½DF°ËÆ£ÍÎµ±¤¬¡¢ÂÔË¾¤ÎÀïÎóÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß26ºÐ¤Î°ËÆ£¤Ï¡¢2024Ç¯²Æ¤Ë¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤«¤é¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯7·îËö¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ç±¦Â¤ÎÃæÂ¹ü¹üÀÞ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ºòÇ¯11·î¤ÎºÆ¼ê½Ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢º£Ç¯2·î¤Ë¿·Å·ÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢¸ø¼°Àï8»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¸å¡¢3·î¤Ë¤ÏºÆ¤Ó±¦Â¤ÎÃæÂ¹ü¹üÀÞ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀïÀþÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÉé½ý¤Î±Æ¶Á¤Çº£µ¨¤â¤³¤³¤Þ¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿°ËÆ£¤À¤¬¡¢17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï3·î¤ÎÉé½ýÎ¥Ã¦¸å½é¤á¤Æ¥Õ¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£·îÃæ¤Ë¤â¼ÂÀï¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè11Àá¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯Àï¤Ç°ËÆ£¤Ïº£µ¨½é¤Î¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤È¤Ê¤ë¤È¡¢5¡Ý2¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿83Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤ÆÌó8¥«·î¤Ö¤ê¤ËÀïÎóÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Ä¾¸å¤Î84Ê¬¤Ë¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥ß¥«¥¨¥ë¡¦¥ª¥ê¡¼¥º¤ËÀµ³Î¤Ê¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤òÆÏ¤±¡¢¥ª¥ê¡¼¥º¤¬¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤«¤é¥À¥á²¡¤·¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ËÆ£¤ÏÉüµ¢Àï¤Ç¥¢¥·¥¹¥È¤âµÏ¿¤·¡¢6¡Ý2¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡ÂÔË¾¤ÎÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿°ËÆ£¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¼«¿È¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¤³¤Î238Æü´Ö¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¤³¤Î½Ö´Ö¤Î¤¿¤á¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
