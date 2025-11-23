ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÌ¾Å¹¤Ç¡ÈMVP¤Î¤ª½Ë¤¤¡É¡¡Âç¿Íµ¤¥·¥§¥Õ¤¬Åê¹Æ¡Ö¾¯¤·ÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡×
¡ÖMatsuhisa¡×¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¾¾µ×¿®¹¬»á¤¬SNS¤ÇÂçÃ«¤òÅê¹Æ
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¾ì½ê¤ÇMVP¤Î¤ª½Ë¤¤¤ò¼õ¤±¤¿¤è¤¦¤À¡£¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇÆüËÜ¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖMatsuhisa¡×¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¾¾µ×¿®¹¬»á¤¬22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÂçÃ«¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¾¾µ×»á¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¾¯¤·ÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢MVP¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡ÖMVP¡×¤Èµ¤µ¤ì¤¿¥±¡¼¥¤ò»ý¤ÄÂçÃ«¤È¾¾µ×»á¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖMatsuhisa¡×¤Ï¡¢1987Ç¯¤Ë³«Å¹¤·¤¿Ï·ÊÞ¤ÎÆüËÜ¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¡¢¥Ó¥Ð¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤ë¡£¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥»¥ì¥Ö¤éÃøÌ¾¿Í¤âÂ¿¤¯ÍèÅ¹¤¹¤ë¿Íµ¤Å¹¤À¡£ÂçÃ«¤â»³ËÜÍ³¿¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÎ¾Åê¼ê¤é¤È¤È¤â¤Ë²¿ÅÙ¤âË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏÁ°Æü21Æü¡ÊÆ±22Æü¡Ë¤Ë¡ÖSHOHEI OHTANI FAMILY FOUNDATION¡ÊÂçÃ«æÆÊ¿¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ºâÃÄ¡Ë¡×¤ÎÀßÎ©¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥ª¥Õ¤Ç¤âË»¤·¤¤Ãæ¡¢Â«¤Î´Ö¤ÎµÙ²Ë¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë