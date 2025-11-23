¾Æ¤¯¡¦¼Ñ¤ë¡¦¿æ¤¯¤Þ¤Ç¡£ËèÆü¤ÎÎÁÍý¤ò»Ù¤¨¤ë¥Æ¥£¥Õ¥¡¡¼¥ë¤ÎËüÇ½¥Ý¥Ã¥È¡Ú¥Æ¥£¥Õ¥¡¡¼¥ë¡Û¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ý¥Ã¥È¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ìÃæ‼
¥Á¥¿¥ó¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÄ¹»ý¤Á¡£ÈþÌ£¤·¤µ¤È»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿°ìÂæ¡Ú¥Æ¥£¥Õ¥¡¡¼¥ë¡Û¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ý¥Ã¥È¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ì!
º£Ç¯¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤Ä¶Âç·¿¥»¡¼¥ë¡ÖAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
ÏÃÂê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁÀ¤¦¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¥Ù¥¹¥È¡£AmazonºÇÂçµé¤Î¥»¡¼¥ë¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¤¬11·î24Æü(·î¡¦½Ë)0»þ¤«¤é12·î1Æü(·î)23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç³«ºÅ¡ª¡ÖÀè¹Ô¥»¡¼¥ë¡×¤Ï11·î21Æü(¶â)0:00¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡ªÍß¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¡Èº£¡É¤Þ¤È¤á¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¡ª
¥Æ¥£¥Õ¥¡¡¼¥ë¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ý¥Ã¥È¤Ï¡¢¾Æ¤¯¡¦ßÖ¤á¤ë¡¦è§¤Ç¤ë¡¦¼Ñ¤ë¡¦¿æ¤¯¡¦ÍÈ¤²¤ë¡¦Ê¨¤«¤¹¤ÈÉý¹¤¤Ä´Íý¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëËüÇ½¥Ý¥Ã¥È¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÀß·×¤Ç¡¢¥³¥ó¥í¤Î¤½¤Ð¤Ë¾ïÈ÷¤·¤Æ¤â¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢Æ±»þÄ´Íý¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÎäÂ¢¸Ë¤Ç¤ÎÊÝÂ¸¤Ë¤â¾ì½ê¤ò¼è¤é¤º¡¢²¹¤áÄ¾¤·¤â´ÊÃ±¡£ÂÑµ×À¤ò¶¯²½¤·¤¿¥Á¥¿¥ó¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ó¥¹¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¤Ë¤¯¤µ¤¬Ä¹»ý¤Á¤·¡¢ËèÆü¤ÎÎÁÍý¤ò²÷Å¬¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£Í½Ç®»þ¤ËÌÏÍÍ¤¬¾Ã¤¨¤ë¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»¥Þ¡¼¥¯¡×¤¬¿©ºà¤òÆþ¤ì¤ëºÇÅ¬¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¾Æ¤²Ã¸º¤âÈþÌ£¤·¤¯»Å¾å¤¬¤ë¡£
Ç®ÅÁÆ³¤ËÍ¥¤ì¤¿ÄìÌÌ¤Ç¿©ºà¤ò¶Ñ°ì¤Ë²ÃÇ®¤·¡¢¥¬¥é¥¹¤Ö¤¿¤ÇÄ´ÍýÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤ò³ÎÇ§²ÄÇ½¡£Ãí¤®¸ýÉÕ¤¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤ËÃí¤²¤ë¤Û¤«¡¢¿Í´Ö¹©³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿°®¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ï¥ó¥É¥ë¤òºÎÍÑ¡£Èþ¤·¤¤¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½¤ÎÂ¦ÌÌ¤ÏÂÑµ×À¤Ë¤âÍ¥¤ì¡¢IH¡¦¥¬¥¹²Ð¤ò´Þ¤àÁ´¤Æ¤ÎÇ®¸»¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À¤³¦150¤«¹ñ¤Ç°¦ÍÑ¤µ¤ì¤ë¥Æ¥£¥Õ¥¡¡¼¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉÊ¼Á¤òÈ÷¤¨¤¿¡¢Êë¤é¤·¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¥Þ¥ë¥Á¥Ý¥Ã¥È¤À¡£
