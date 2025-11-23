¤¨¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¡©60Âå°Ê¾å¤Î½÷À¤¬¡Ö¿ä¤·³è¡×¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ëÇ¯´ÖÈñÍÑ¡¢·ë¹½¤Ê¶â³Û¤À¤Ã¤¿¡ª
¤¤¤Þ¡¢60Âå°Ê¾å¤Î¥·¥Ë¥¢¤Î´Ö¤Ç¤â¡Ö¿ä¤·³è¡×¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Î¹¹Ô¤äSNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÃç´Ö¤È¸òÎ®¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê60Âå¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ç¯´Ö900¿Í¤Î¥·¥Ë¥¢¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤¦ÇßÄÅ½ç¹¾»á¤¬¸«¤¿¡Ö¥·¥Ë¥¢¤Î¿ä¤·³è¡×¤È¤Ï¡©¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÇßÄÅ½ç¹¾¡Ø¾ÃÈñ¤Î¼çÌò¤Ï60Âå ¥·¥Ë¥¢»Ô¾ìºÇÁ°Àþ¡Ù¡ÊÆ±Ê¸´Ü½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Ë¤â¹¤¬¤ë
¡Ö¿ä¤·³è¡×¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì
¡¡Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢À¸¤¤¬¤¤¤ä³Ú¤·¤ß¤¬Áý¤¨¤ë¡Ö¿ä¤·³è¡×¡£2021Ç¯¤Î¡Ö¥æ¡¼¥¥ã¥ó¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¡Ö¿ä¤·¡×¡Ö¿ä¤·³è¡×¡Ö¿ä¤·¤´¤È¡×¤¬¿»Æ©¤·¡¢¡Ö¿ä¤·³è»Ô¾ì¡×¤È¤·¤Æ¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌðÌî·ÐºÑ¸¦µæ½ê¤Ï¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Î¡Ö¥ª¥¿¥¯¡×¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏÍ½Â¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥Ë¥á¤ÏÌó3500²¯±ß¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÏÌó2050²¯±ß¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê½ÐÅµ¡§³ô¼°²ñ¼ÒÌðÌî·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡Ö¡Ø¥ª¥¿¥¯¡Ù»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡Ê2024Ç¯¡Ë¡×2025Ç¯2·î5ÆüÈ¯É½¡Ë¡£ºòº£¤Ç¤Ï¡Ö¿ä¤·Í§¡×¡Ö¿ä¤·Î¹¡×¡Ö¿ä¤·²ñ¡×¡Ö¿ä¤·¥°¥Ã¥º¡×¡Ö¿ä¤·Áý¤·¡Ê¿ä¤·¥á¥ó¤¬¤¤¤ë¤Î¤ËÂ¾¤Î»Ò¤â±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÇÉÀ¸¸ì¤â¼¡¡¹¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Áí¹çÅª¤Ë¸«¤¿¿ä¤·³è¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï¡¢·×¤êÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡À¸¤¤«¤¿¾å¼ê¸¦µæ½ê¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯6·î¡¢50ºÐ°Ê¾å¤Î½÷À¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¿ä¤·¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡×¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤â6·î14¡Á18Æü¤Ë50¡Á89ºÐ¤Î½÷À571¿Í¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¿ä¤·¡×¤¬¤¢¤ë¡Ê¤¤¤ë¡Ë¤È²óÅú¤·¤¿¤Î¤ÏÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï46.1¡ó¤Ç¤¹¡£Ç¯ÂåÊÌ¤Ç¤Ï¡¢50Âå¤¬53.6¡ó¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢60Âå¤â47.0¡ó¤ÈÁ´ÂÎÊ¿¶Ñ¤è¤ê¤â¹â¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´ÂÎ¤ò°ú¤²¼¤²¤¿¤Î¤Ï70Âå°Ê¾å¤Ç¡¢39.1¡ó¤Ç¤¹¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë