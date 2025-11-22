100均で見つけて一目惚れ♡海外風デザインがツボ！お洒落なセレクトショップで見かけるアレ
商品情報
商品名：ビーズ バルーンドッグ 2P オーロラ
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：縦3.4×横3.5cm
内容量：2個入
販売ショップ：セリア
JANコード：4968583263891
オーロラの質感がかわいい♡セリアの『ビーズ バルーンドッグ 2P オーロラ』
セリアの手芸用品売り場を覗くと、小さな風船アートのような、バルーンドッグ風のパーツがちょこんと並んでいるのを発見。
バルーンドッグのモチーフは、お洒落なセレクトショップなどでもよく見かけるデザインで、思わずテンションが上がります。手に取らずにはいられませんでした！
光が当たると角度によって色が変わるオーロラカラーで、ぷっくりとしたフォルムも相まって、なんとも言えない可愛さです♡
2個入りでお値段110円（税込）でした。
上部に穴があるので、キーホルダー用の金具をつければそのままチャームとして使えます。
今回は手軽にジップバッグに詰めてみました。こちらの『PVCジップバッグミニ ナスカン付き』も以前セリアで購入したものです。ナスカン付きなので、このままキーホルダー感覚で使えます。
透明の袋越しに見えるオーロラの輝きが可愛くて、持ち物のちょっとしたアクセントにぴったりです。
パーツとしての主張は控えめなのに、存在感はしっかりあるのがGOOD◎
個性派フェイスパーツも注目！
同じくセリアで見つけた、個性的なお顔モチーフのデコパーツも印象的です。
最近人気のクリーチャー系の雰囲気があり、クセになる可愛さがあります。
『デコパーツ フェイスパーツリップ』は、うるっとしたツヤ感が特徴で、ちょっと気の抜けた表情がなんとも味わい深いデザイン。
『デコパーツ フェイスパーツ目玉』は、外国のアニメキャラのような楽しい見た目で、塗装のゆるさも含めて愛嬌があります。
どちらも100円で数個入りとお得感があって、組み合わせ次第で楽しみ方が無限に広がります。
接着剤で好みのアイテムに貼り付けるだけで、雰囲気がガラッと変わるのが面白いですよ。気になった方は、ぜひセリアで探してみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。