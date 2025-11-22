100均で見つけて一目惚れ♡海外風デザインがツボ！お洒落なセレクトショップで見かけるアレ

海外テイストの遊び心と、気軽にアレンジできる手軽さの両方を備えたお洒落なアイテムをセリアで見つけました！光の角度でほんのり色が変わるニュアンスのあるカラーが可愛く、キーホルダーやバッグチャームにもぴったりな存在感。組み合わせるアイテムによって雰囲気が変わるかわいいハンドメイドパーツです。

商品情報

商品名：ビーズ バルーンドッグ 2P オーロラ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦3.4×横3.5cm

内容量：2個入

販売ショップ：セリア

JANコード：4968583263891

オーロラの質感がかわいい♡セリアの『ビーズ バルーンドッグ 2P オーロラ』

セリアの手芸用品売り場を覗くと、小さな風船アートのような、バルーンドッグ風のパーツがちょこんと並んでいるのを発見。

バルーンドッグのモチーフは、お洒落なセレクトショップなどでもよく見かけるデザインで、思わずテンションが上がります。手に取らずにはいられませんでした！

光が当たると角度によって色が変わるオーロラカラーで、ぷっくりとしたフォルムも相まって、なんとも言えない可愛さです♡

2個入りでお値段110円（税込）でした。

上部に穴があるので、キーホルダー用の金具をつければそのままチャームとして使えます。

今回は手軽にジップバッグに詰めてみました。こちらの『PVCジップバッグミニ ナスカン付き』も以前セリアで購入したものです。ナスカン付きなので、このままキーホルダー感覚で使えます。

透明の袋越しに見えるオーロラの輝きが可愛くて、持ち物のちょっとしたアクセントにぴったりです。

パーツとしての主張は控えめなのに、存在感はしっかりあるのがGOOD◎

個性派フェイスパーツも注目！

同じくセリアで見つけた、個性的なお顔モチーフのデコパーツも印象的です。

最近人気のクリーチャー系の雰囲気があり、クセになる可愛さがあります。

『デコパーツ フェイスパーツリップ』は、うるっとしたツヤ感が特徴で、ちょっと気の抜けた表情がなんとも味わい深いデザイン。

『デコパーツ フェイスパーツ目玉』は、外国のアニメキャラのような楽しい見た目で、塗装のゆるさも含めて愛嬌があります。

どちらも100円で数個入りとお得感があって、組み合わせ次第で楽しみ方が無限に広がります。

接着剤で好みのアイテムに貼り付けるだけで、雰囲気がガラッと変わるのが面白いですよ。気になった方は、ぜひセリアで探してみてくださいね！

