争奪戦必至！【Amazonブラックフライデー】過去最多「限定BOX」7種！1,000円台〜豪華すぎる中身を全公開
いよいよ11月21日から「Amazon Black Friday 2025先行セール」、24日から、「Amazon Black Friday 2025」がスタート！
毎年争奪戦の大人気企画といえば、「Black Friday Collection BOX」。昨年は発売直後に売り切れたBOXもあり、今回も期待が高まっています。しかも、すでに予約はスタート済み！気になる方は早めのチェックがオススメですよ。
今年はなんと、過去最多の7種類が大集合！これまでコスメ中心だったラインナップに加え、「食品」や「日用品」のBOXまで登場し、パワーアップ感がすごいんです。どれも数量限定、さらに各セットおひとり様1点限り。予約の段階で売り切れる可能性もあるので、気になるBOXは迷わず確保を。
ここからは、今年のコレクションBOXを全種類まとめてご紹介します！
■疲れた日も、ご褒美リラックスタイム♪【限定3,000個】
▶Collection Box 癒しのひととき プレシャスケアセット
●参考価格：￥3,850
d'Albaのヘアパフュームセラムや、ビオデルマのクレンジングオイルなど、通常サイズだけで7点！さらにモルトンブラウンのバス＆シャワージェル、VT Cosmeticsのリードルマスクなど、トライアルサイズもぎっしり。忙しい日々を癒してくれるアイテムが26種類も入った、豪華コスメ詰め合わせセットです。
■ぬくぬくバスタイム♪おつかれリセットBOX【限定3,000個】
▶Collection Box やすらぎをあなたに ヒーリングケアセット
●参考価格：￥3,850
アーユルタイムのバスソルトやロレアルの洗い流さないトリートメントなど、通常サイズ5点を中心に、ロクシタンのミニハンドクリーム、MelvitaやObagiのトライアルサイズが勢ぞろい。合計28種のお疲れリセットアイテムを詰め込んだ、忙しいあなたに寄り添うリラックスBOXです。
■韓国トレンド、まるっと一本釣り！【限定3,000個】
▶Collection Box ときめきを発見 トレンドハンター韓国コスメセット
AnuaのPDRNヒアルロン酸セラムをはじめ、人気韓国ブランドの通常サイズアイテムを5点投入。さらにsoofe’eのトライアルセットやMedicubeのPDRNトナーパッドなど、今話題の韓国コスメをまるごと楽しめるセット。最新トレンドをひと足先に体験できる、韓国ビューティ好きのための全25種詰め合わせBOXです。
■これひと箱で、清潔感フル装備【限定100個】
▶Collection Box 男の身だしなみセット
the ordinary、マニフィーク、UNOなど通常サイズ9点をど〜んとセット。加えて、SHISEIDO MENやLAB SERIES、Kiehl's、shu uemuraなどのトライアルサイズも充実。合計30種の豪華ラインナップで、男性のスキンケアから身だしなみまでを徹底サポートする頼もしいBOXです。
■今日からゆるっと、健康アップデート【限定3,000個】
▶Collection BOX バイヤー厳選カラダサポートBOX
●参考価格：￥1,650
毎日の健康維持に役立つ食品やサプリメントなど、人気ブランドの現品＆サンプルをぎゅっと詰め合わせ。気になるアイテムを試しながら、手軽に続けやすい健康習慣をスタートできるヘルシーBOXです。
■おいしい幸せ詰め合わせBOX【限定3,000個】
▶Collection BOX 食卓の楽しみ〜プレミアムセレクション〜
●参考価格：￥1,650
レトルト食品、スイーツ、紅茶、インスタント食品など、毎日の食卓を便利に彩るセット。人気ブランドの現品＆サンプル入りで、開けた瞬間からワクワクが止まらないお楽しみBOXです。
■子育て世代に嬉しいアイテムがズラリ！【限定2,000個】
▶Collection BOX ベビー用品＆ママケアセレクション
●参考価格：￥1,650
赤ちゃんの必需品から、お母さんの体調管理アイテムまで20種を厳選。忙しいお母さんの「欲しいものリスト」だけを詰め込んだ充実のセットです。P&G、レック、エステーなど信頼ブランドも多数入っています！おむつ2種類のお試しセットや、家事を助ける時短アイテムも入り、出産祝いにもぴったりの心強いBOXです。
■【裏ワザ！】Amazonギフトカードを買うだけで最大700ポイントもらえる
■開催期間：〜2025年12月23日(火) 23:59まで
Amazonギフトカード（Eメール・PDF・配送タイプ）を合計5,000円以上購入すると、金額に応じて300／500／700ポイントがもらえます。キャンペーンページにアクセスし、「エントリーボタン」が表示されていたら対象者です！
■付与ポイント
・5,000〜9,999円：300ポイント
・10,000〜19,999円：500ポイント
・20,000円以上：700ポイント
※期間中の購入合計額で判定。複数回に分けて買ってもOK。
※※付与された期間限定ポイントの有効期限は、ポイント付与が確定した月の翌月末まで。
ギフトカードの有効期限は10年。ブラックフライデー2025（11/21〜12/1）でも使えます。自分用に買って自分で使うのも問題なし！年末年始の買い物にも活用できる内容です。エントリー必須のキャンペーンなので、まずはエントリーをお忘れなく！
お気に入りのBOXは見つかりましたか？「欲しい！」と思った瞬間が買いどき。ブラックフライデー限定のスペシャルBOXをお見逃しなく！
文＝MH