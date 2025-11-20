お弁当の感謝LINEがこなくなった夫にモヤモヤ ！ 「うちは一度もない」「お弁当作りやめたら？」の声【ママリ】

妻ならお弁当は作って当たり前？

旦那さんにお弁当作っている方、お昼にありがとうとLINEきますか？？

前日にお弁当は作っているのですが、その際にたまに言われます。今まではお昼にありがとうと連絡きていたのですが、最近は来なくなりました😶‍🌫️



私は育休中で後追いされている中作っているのと、生理前でイライラしてしまいます😨

どうしたら気にしないでいられますかね、、 出典：

qa.mamari.jp

「夫からLINEが来なくなったことが気になる」という投稿者さん。夫にお弁当を作っていたそうですが、以前はお昼になると、感謝のLINEが来ていたそう…。しかし、最近はそれがなくなったことに、ついモヤモヤとした気持ちになってしまうそうです。どうすれば、気にせずにいられるのかを知りたいとのことです。

夫から、お昼に感謝のLINEが来なくなったことに、モヤモヤしているという投稿者さん。



感謝の気持ちはあっても、それをわざわざ伝えることがなくなったのかな…と想像しました。しかし、投稿者さんの立場からすると、「当たり前のこと」だと思われているのではないかと感じてしまったのでしょう。



子育てや家事に追われながらも、夫のことを考えて作っているのに…と、イライラする気持ちは理解できます。ただ、お昼時間とはいえ、勤務中です。LINEができないこともあるはず。その辺りは柔軟に考えてもいいのではないかなと感じました。

夫のLINEにさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

ほぼ毎日ラインくれます♥

『肉美味しかったー！ありがとう！』とか

弁当の感想付きです😂 出典：

qa.mamari.jp

うちなんて一度もありがとうなんて言われたことありませんよ😂笑



いい旦那さんです🤗 出典：

qa.mamari.jp

うちも来たことないです！笑



しんどいなら止めたらいいですよ。無理は禁物🙌 出典：

qa.mamari.jp

「ほぼ、毎日、感想付きでLINEをくれる」という声があった一方、「一度も、感謝の言葉を言われたことがない」という声も。



夫婦によってこんなにも違うことにおどろきました。夫婦のLINE事情というのは、なかなか知る機会がないため、ここまで違いがあるというのは、なかなか面白いですよね。



お弁当作りにストレスを感じたり、モヤモヤしたりするようであれば、一旦、お弁当作りをやめてみるというのも一つですよね。また、毎日ではなく、作れる日だけにする、曜日を決めて作るようにする…など、形を変えてみるのもいいかもしれません。



育休中とはいえ、ママは毎日大忙し。ムリをしないことが何よりも大事ですね。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）