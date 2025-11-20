タレントのMatt（31）が20日、都内で「mix.tokyo POP UP STORE meets HOLIDAY」オープニングイベントに出席。16キロのダイエットに成功したことを明かした。

レザージャケットを着用して登壇。「これは初めてなんですよ。ワイルドな感じが似合わないかなと思ったんですけど。ミックスするとめっちゃいいですね。“甘辛”な感じ」と納得の表情を浮かべた。

美しいスタイルで会場を圧倒も、家族とホームパーティーを楽しんだり、友人とご飯に行ったりすることが大好きだという。

至福の時間を楽しみすぎたのか、9月に海外で行われたファッションイベントで着用する衣装を事前に試着したところ「（衣装が）入らなかった。“わがままボディ”になってて…」と説明。直後からダイエットを決行。「9月1日からめっちゃダイエット。毎朝ジムに行ったら、16キロ痩せました。めっちゃ頑張りました」とプロ意識の高さを感じさせた。最終的に82キロから66キロまで減量したが、目標は大学時代の64キロ。「あと2キロ頑張りたい」と継続していく。

運動と合わせて食事も徹底管理。「料理も自分でするので、グルテンフリーと無添加で。めっちゃヘルシーな感じ」。減量後の体形が気に入っているようで「ホーム―パーティーとかお酒を飲む機会が少なくなりました。なんか、もう、戻りたくないです」と笑顔も、クリスマスはハワイで過ごす予定。「心配です…。食べちゃいそう。食べたら昼寝（睡魔）に襲われるんで…」と不安を口にしていた。