秋田「医者が消えた村」のその後…「医療空白地帯」の激増で広がる「残酷すぎる医療格差」

ついに本格化し始めた日本の医療崩壊

日本の医療崩壊が、ついに本格化し始めた。前編で触れた秋田県鹿角市のような規模が小さい田舎の自治体では、その「初期症状」が如実に現れている。年を追うごとに、病院や医者が文字通り消えていっているのだ。

昨年には、休業・廃業・解散した医療機関が全国で722件と、過去最多を数えた。2000年には81件だったから、四半世紀で約9倍に増えたことになる。とりわけ大きく減ったのは、患者にとって最も身近な診療所で、587件にのぼった。

高齢化率が6割に達する「日本有数の高齢自治体」として知られるのが、同じく秋田県にある、人口約1800人の上小阿仁村（かみこあにむら）だ。ここでも近年、医師不足が深刻になっている。

村では、唯一の医療機関「上小阿仁国保診療所」の医師がたびたび「失踪」を遂げて、話題となってきた。

診療所には、2004年まで弘前大学医学部から若い研修医が派遣されていたが、医師側の希望を重視して研修先を選ぶ制度改革が行われ、派遣がストップ。

それからというもの、医師がやってきては、あっという間に退職するようになり「村民が医者をいじめているのではないか」とも大々的に報じられた。

「診療所の医者は信用ならない」

本誌記者が村を訪れたとき、診療所は休みだった。

近くで杖をついて歩いていた80代女性は、こう語る。

「ここに来るのは、クスリをもらうときか、コロナワクチンを打ってもらうときくらい。息子がいるときは、隣町の市民病院まで車で連れて行ってもらっているけど、急病になったり、転んで骨でも折ったら、お手上げだねえ。

この診療所は、言っちゃ悪いけど、あまり信用できないよ。先生は年寄りだし、休みも多いから。いじめ？ 知らないね」

ほかの村民に聞いても、口を揃えて「診療所の医者は信用ならない」「ちゃんと診てもらえない」「休んでばかりだ」などと訴える。

村の事情に詳しいという60代男性が証言する。

「都会の若い医者が、いきなりこんな田舎に来てくれるわけがないでしょう。だから高齢で、他に働き口のない医者しか来ないんですよ。

辞めていった医者は、いじめられたというより、村の生活になじめなかったんです。

診療所の医者は、すぐ近くの村営宿舎に住むんですが、村人全員がそれを知っているから、休診日でも夜中でも戸をドンドン叩いて診てもらおうとする。そういう他人との距離の近さに耐えられなくなって、辞めてしまうんです。

ある医者は『この村にいると、24時間仕事をさせられる。一瞬も気を抜けないじゃないか』とこぼしていました。そういうことですよ」

こうした地方自治体では、症状によっては、すでに簡単な検査や診療もままならなくなっている。まして救急治療や、難しい手術が必要なケガ・病気となると、患者の命の保障はないと言っていい。

「医療空白地帯」が生じ始めた

一方で、地方の医療衰退を食い止めようと奮闘する医師もいる。

鹿児島県南九州市に本拠を置く松岡救急クリニックは、系列の診療所を鹿児島、長崎、山口、埼玉などの医師不足に悩む地域に展開し、すべての施設で「24時間365日、どんな急患も断らない」との方針を掲げている。

松岡良典理事長は12年前、およそ4億円の借金を個人で背負って開業した。

「鹿児島県は有人の離島が全国で最も多く、急患を搬送するには、船やヘリコプター、小型ジェット機などが必要なこともあります。

また、南九州市の周辺には高齢者が多く住む山間の集落が点在していて、夜間の救急搬送は困難を極めます。そのような、いわば『医療空白地帯』で、地域住民の『最後の砦』になりたいと考えたのです」

当初は、クリニックの周辺に住民が少ないことから「こんなところに、救急の患者なんていないだろう」と言われた。

だが、いざ開業すると、休む間もないほど患者がやってきた。老老介護を続けて倒れた高齢者、持病の悪化で夜中に救急搬送された人、身寄りのない独居の老人……どんな患者もひとり残らず受け入れたという。

「鹿児島県内では救急科専門医が著しく不足していて、地域によっては『専門医ゼロ』という診療圏もあります。当院は少人数のクリニックですが、年間に1万人近い急患を診察し続け、県内外の医療機関とも連携しています。

田舎であろうと都会であろうと、患者さんの命を救うためには、妥協のない救急医療が必要です。『たまたま近くに医師がいないから』という理由で、助かるはずの命が失われるのを見過ごすわけにはいきません」

日本人は長らく「どの町に住んでいても、世界最高水準の医療が平等に受けられる」ことを、当たり前だと思ってきた。だがこのままでは、地域によって「命の価値」が変わる時代が訪れかねない。

医療にも、残酷な格差の影が忍び寄っているのだ。

