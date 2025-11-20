濡れにも寒さにも、美しく対応。都市に馴染む秋冬ブーツ【ザノースフェイス】のシューズがAmazonに登場中‼
履き心地も、見た目も、スマートに。防水・保温のマルチコンディション【ザノースフェイス】のシューズがAmazonに登場!
ザノースフェイスのシューズは、都市部での女性の足元をスマートに快適に支える、秋冬対応の高機能ブーツ。
アッパーデザインは、どんなスタイルにも馴染むきれいめなシルエットに仕上げており、くるぶしから上の筒部分は細身で美しく、バックジップ仕様によりスムーズな着脱が可能。止水ファスナーを採用することで、防水性も確保している。
履き口には柔らかなフリースライニングを施し、肌当たりの良さと保温性を両立。アッパー素材には、はっ水加工を施したリサイクルポリエステルを使用し、環境にも配慮した設計となっている。保温素材には「THERMOLITE ECOMADE」、防水透湿素材には「TEKWPROOF」を採用し、冷気や濡れから足元をしっかり守る。
アウトソールには、オリジナルデザインの「Vibram MEGAGRIP」を搭載。ドライ・ウェット問わず高いグリップ力を発揮し、都市の路面環境にも対応する。機能性と美しさを兼ね備えた一足として、秋冬のスタイリングに自然と溶け込む。
