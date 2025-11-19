「水商売の経歴がバレれば反社扱い」懲役太郎が断言、安易に夜の仕事を選ぶ若者に警鐘
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
懲役太郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「夜の仕事は反社扱いになってしまうのか？」と題した動画を公開。一度、水商売や風俗といった夜の仕事に就いた女性が、昼間の仕事へ復帰することの困難さについて、現代社会の構造的な問題点を交えながら解説した。
懲役太郎氏は動画冒頭で、かつては反社会的勢力や前科者の社会復帰が困難であると語ってきたが、それは「夜の仕事に従事した女性も同じ」だと問題を提起する。懲役太郎氏によれば、現代はあらゆる情報がデータ管理される社会であり、「一度でも水商売や風俗といった業種に身を置いてしまうと、昼間の仕事への復職は難しい」のが現実だという。
その大きな理由として、企業の採用活動における「職歴」の厳格なチェックを挙げる。懲役太郎氏は、特にホワイトカラーの職種では履歴書に空白期間があると不審に思われると指摘。夜の仕事の経歴を隠そうとしても、いずれ発覚するリスクが伴うと説明した。過去には、銀座のクラブでのアルバイト経験が原因で「アナウンサー試験に落ちた」という実例もあったと明かし、デジタルタトゥーとして過去が残り続ける危険性を強調する。
懲役太郎氏は、こうした社会の変化により、水商売や風俗の経験が「反社扱い」に近いスティグマになりつつあると断言。「安易な気持ちで足を踏み入れると、年齢を重ねるうちにつぶしが利かなくなり、抜け出せなくなる」と警鐘を鳴らす。そして、社会復帰の道が閉ざされていく厳しい現実について、強い危機感を示して動画を締めくくった。
