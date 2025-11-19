PS5 Pro

Amazonにて「Amazon ブラックフライデー PlayStationがお買い得」が11月21日0時より開催される。期間は12月1日23時59分まで。

本セールではPS5本体や周辺機器を特別価格で販売。対象商品には「PS5 Pro」や「PS5 デジタル・エディション」のほか、「PlayStation VR2」、「DualSense」、「PlayStation Portal」といった周辺機器、「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」、「ASTRO BOT」などのPS5ソフトがラインナップされている。

また、PS5本体とソフトのセット商品も多数登場。既に特設ページが公開されており、セールの開催が待たれる。

□「Amazon ブラックフライデー PlayStationがお買い得」のページ

PS5本体とソフトのセットも多数ラインナップする