累計800万台突破記念！ レイコップ「大感謝祭キャンペーン」

世界初のふとんクリーナーを開発したレイコップ株式会社は、累計販売台数800万台突破を記念し、2025年11月17日（月）より「レイコップ大感謝祭キャンペーン」を開催しています。

大掃除シーズンに向け、ふとんクリーナーやスティッククリーナーなどの人気製品が最大約60％OFFとなるほか、SNSキャンペーンも同時開催される注目のイベントです。

レイコップ「大感謝祭キャンペーン」

開催期間：2025年11月17日（月）〜2025年12月15日（月）

購入先：レイコップ公式サイト

レイコップの代名詞である「ふとんクリーナー」をはじめ、スティッククリーナーやカーペットクリーナーなど、家中の掃除に活躍するクリーナーシリーズが特別価格で登場します。

「2025年の汚れを一掃し、気持ちよく新年を迎えてほしい」という思いが込められた本キャンペーンでは、対象製品が最大約60％OFFという驚きの割引率で提供されます。

大掃除の味方！ 注目の対象製品

価格：24,800円（税込）

目玉商品は、コードレスふとんクリーナー「RS5」。

「UV」＋「たたき」＋「吸引」の光クリーンメカニズムで、ダニやウイルスを99.9％除去します。1.2kg台の軽量設計で操作もスムーズ。UVランプでカビの発生・繁殖も抑制できるため、冬の寝具ケアに最適です。

価格：14,200円（税込）

ふとんクリーナーと併せて使いたいのが、ふとん乾燥機「Monami」です。

最大75℃の高温風でダニ対策ができるほか、湿気がこもりがちな冬の布団を「ふかふか・さらさら」に仕上げます。コンパクトなデザインで収納場所にも困りません。

電気ポットが当たるXキャンペーン

開催期間：2025年11月17日（月）〜2025年11月30日（日）

感謝祭に合わせて、公式X（旧Twitter）ではプレゼントキャンペーンも実施中です。

レイコップ公式アカウント（@RaycopJP）をフォローし、対象投稿をリポストするだけで応募完了。抽選で10名に、掃除のあとのティータイムにぴったりな電気ポット「ミルクメイト」が当たります。

「#レイコップ大感謝祭」をつけて「掃除のあとのご褒美」をお題に引用リポストすると、当選確率がアップするチャンスも！

掃除が苦手な人こそ試してほしい、レイコップの機能的なクリーナー。

お得なこの機会に手に入れて、クリーンな環境で新年を迎えてみてはいかがでしょうか。

レイコップ「大感謝祭キャンペーン」の紹介でした。

