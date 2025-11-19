体重130kgのオダウエダ植田、ほっそり大学時代のビジュに驚きの声「別人級」「アイドルみたい」
【モデルプレス＝2025/11/19】お笑いコンビ・鬼越トマホークの坂井良多が17日、自身のX（旧Twitter）を更新。お笑いコンビ・オダウエダの植田紫帆の過去の写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】体重130kgの女芸人「アイドルみたい」衝撃のほっそり大学時代
坂井は「ウエダ…嘘だろ…？悪魔と面白さと引き換えに取引したんか？」とつづり、1枚の写真を投稿。寄席の高座の上に浴衣を着た細身の女性が座っており、名前札には「田舎家南果」と綴られている。植田は大学時代落語研究会に在籍しており、その際の写真と思われる。
なお、植田はこの投稿を引用して「契約して増やすタイプの悪魔あんまおりません！どっから見つけてきたんですか！」とコメントしている。
植田は現在の体重が130kgであることを公表しており、ほっそりとした過去写真と現在の体型のギャップがネット上で話題に。「別人級」「面影無い」「めちゃくちゃ美人」「アイドルみたい」「良ちゃんのコメント笑った」「別の世界線から来た植田さんだ」などと反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
◆鬼越トマホーク坂井、オダウエダ植田の大学時代の写真公開
◆オダウエダ植田のほっそり過去写真が話題
