映画監督の福田雄一が自身のXを更新。映画『SAKAMOTO DAYS』の撮影現場で収めた目黒蓮（Snow Man）との2ショットを公開した。

■銀髪ひとつ結び×細身スーツのスタイリッシュな目黒蓮

福田は「お疲れ様でした！先程、無事、クランクアップしました！」と撮影終了を報告。「今日の撮影が終わって、スチールカメラマンのナベさんが『5月からの死闘の記録です』ってアルバムくれました」と綴り、そのアルバムの表紙を公開した。

写真に写る目黒は、シルバーの髪を低めにひとつ結んだオールバック風スタイル。顔まわりには自然な毛束が残されており、すっきりと出た額が輪郭のシャープさをより際立たせる。

衣装はダークカラーのスーツにネクタイを合わせたクラシックな装い。細身のシルエットが長身を引き立て、メガネをかけた知的な雰囲気も相まって、全体が洗練された印象に仕上がっている。

目黒は柔らかな笑顔でピース。対する福田は嬉しそうに目黒を両手で指さしており、和やかなムードが伝わる1枚だ。

福田は「去年の夏に『推しの俳優さんを教えてください！』という、かなり乱暴なポストをしまして なんと2万件を超えるメッセージを頂きました」と振り返りつつ、「皆様のご協力のおかげで最強のキャストで臨むことが出来、最高の撮影が出来ました！」と感謝を述べ、「来年の公開を楽しみにお待ちください」と呼びかけた。

SNSでは「めめ安定のピースだ」「美しすぎる」「最高の笑顔」「このビジュ好きすぎる」「公開が楽しみすぎる」など、期待と喜びの声が寄せられている。

■目黒蓮＆福田雄一 撮影現場での貴重ショット

Snow Man

