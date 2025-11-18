高所撮影をもっと手軽に。3m/1.2m伸びる軽量カーボン一脚
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、点検作業、倉庫上部の撮影など、高所からの撮影を安全かつ簡単に行え、スマートフォン設置にも対応したカーボン一脚で最大3m伸長の「200-DGCAM047」、最大1.2m伸長の「200-DGCAM048」を発売した。
■軽量カーボン素材で持ち運びラクラク
本体には高剛性かつ軽量なカーボン素材を採用。重量はわずか約332g（200-DGCAM047）の/約132g（200-DGCAM048）と、一般的な金属製ポールよりも軽く、長時間の使用でも疲れにくい設計だ。携帯性にも優れ、撮影現場への移動や持ち運びもスムーズに行える。
■最大3mまで伸びる高所対応設計
8段伸縮構造により、最大約3m/1.2mまで伸ばせるロングタイプ。地上からでも高所を簡単に撮影できる。3mタイプでは脚立や高所作業のリスクを軽減し、安全性を高めながら効率的な撮影をサポートする。
■スマホも固定できるマルチ対応
1/4インチネジでカメラを取り付けられるほか、幅65〜85mmのスマートフォンも固定可能。専用アタッチメントを使えば、手持ちのスマホで高所からの俯瞰撮影や動画撮影がすぐに行える。
■建築・点検・倉庫業務を効率化
屋根の上や倉庫の高所など、直接登れない場所の撮影を地上から安全に実施可能。現場全体の確認や進捗記録、点検報告など、作業の可視化と効率化に貢献する。プロの現場撮影にも最適な一本。
■安全設計と使いやすさへのこだわり
滑りにくいシリコン製ハンドルでしっかりグリップ。雷や高圧線付近での使用には注意を促す安全設計にも配慮しています。初めてのユーザーでも安心して扱える日本語取扱説明書付き。
