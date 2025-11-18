11月17日、K-POPの人気グループ「BTS」メンバーのJINに無理やりキスをした50代日本人女性が、強制わいせつ罪で在宅起訴されたと韓国・聯合ニュースが報じた。

「事件が起きたのは、昨年6月13日です。JINさんが兵役を終え、ソウルで開催したイベント『2024 FESTA In-person Event with Jin』を開催。抽選で選ばれたファン約1000人が本人とハグをする “フリーハグ” 中、無理やり首から頬のあたりにキスをしたものです。SNSで動画が拡散され、大騒動になりました。

BTSの一部のファンたちが国民請願を通じ、“性暴力処罰法” 違反容疑で捜査してほしいと告発を提起。実際に捜査がおこなわれ、女性を立件しましたが、すでに日本に帰国していたため捜査が一時中断。

その後、該当女性が韓国の警察に出頭し、今年5月、検察に送致。ようやく今回の在宅起訴となったようです」（芸能担当記者）

起訴された女性は、事件後、自身のブログに《首に唇が触れた。肌がとても柔らかかった》などと投稿していたとされる。興奮して飛びついた代償は大きなものになったようだ。

「今回の女性は、今後、裁判を受けることになりますが、TBSの報道によると、韓国の法令では強制わいせつ罪は、10年以下の懲役または1500万ウォン（約160万円）以下の罰金。JINさんは処罰の意向を示しており、示談はなさそうです。女性は『悔しい、これが犯罪になるとは思わなかった』と供述しているようです」（前出・記者）

Xでは、50代女性へ非難轟々の状態。

《一回り以上も年上の人から急にキスされたら誰でも嫌だろ。てか年齢関係なく嫌だろ普通に》

《推しに強引にキスとかないわぁ 同じ推し活してる身としても、同類と思われたくない》

と、わざわざ隣国へ乗り込んでやらかした “愚行” に呆れ返っている。

「SNSでは厳罰を望む声も多いですね。日本国内でも行きすぎた推し活はたびたび問題になっています。今回の事件を機に、アイドルのファン全体として、越えてはならない一線について、理解がすすむといいですね」（前出・記者）

節度を持って推してもらいたいものだ。