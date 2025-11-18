この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「文句を言わずに死のうじゃないか」大東亜戦争末期、知られざる最北の特攻基地から飛び立った若者たちの遺書

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ナナジャパ」が、「【戦後80年】遺書。最北の特攻基地、後藤野飛行場を現地リポ【大東亜戦争】【本土決戦】【戦後80年】」と題した動画を公開。大東亜戦争末期に存在した日本最北の特攻基地「後藤野飛行場」の跡地を訪れ、そこから出撃した若き特攻隊員たちが残した遺書を紹介した。



動画は、岩手県北上市に存在した後藤野飛行場跡地へと向かうところから始まる。この飛行場は、本土決戦に備えて急設された陸軍の教育訓練用飛行場であり、終戦間際には「最北の特攻基地」としての役割を担った。ナナジャパの琴美氏はまず「北上平和記念展示館」を訪れ、当時のジオラマや資料から飛行場の全体像を把握。アメリカ軍の空撮写真をもとに再現されたというジオラマは、広大な敷地に格納庫や兵舎が点在する様子を克明に伝えている。



1945年8月9日、後藤野飛行場からは4名の特攻隊員が3機の特攻機で出撃。そのうち、吉村公男中尉、渡邉秀男少尉、石井博伍長の3名が戦死した。琴美氏は、彼らが家族に宛てて残した遺書を現地で読み上げる。吉村中尉は母と弟へ「母上様の永き御養育に対し、今、陛下の御楯となることをもって、お報い致し度いと存じます」と感謝を綴り、石井伍長は「男子の本懐之に過ぐるものなし」と死への覚悟を記した。また、渡邊少尉は「文句を言わずに死のうじゃないか」と自らを鼓舞するような言葉を残している。



現在、飛行場跡地の一部は工業団地や公園となり、その面影はほとんどない。しかし、慰霊碑の前に立ち、若者たちが命を懸けて守ろうとしたものに思いを馳せる琴美氏の姿は、戦争の悲劇と平和の尊さを静かに問いかけている。動画は、歴史の事実を風化させず、後世に伝えていくことの重要性を強く訴えかけて締めくくられた。