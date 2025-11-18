¡ÚMLB¡Û¤â¤·ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¿êÂà¤·¤¿¤é¡Ä LA¥á¥Ç¥£¥¢Èá´Ñ¡Ö°ÊÁ°¤ËÌá¤ë¡×¡Ö°ÎÂç¤µ¤ÏÑ³¤¤¡×
¡¡ÂçÃ«»þÂå¤¬½ª¤ï¤ë¤È£Í£Ì£Â³¦¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ä¡£ÆóÅáÎ®¤òÉü³è¤µ¤»¡¢£³Ç¯Ï¢Â³¤Î£Í£Ö£Ð¤ò³ÍÆÀ¡£º£Ç¯¤âµå³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤À¤¬¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥¿¥¤¥à¥¹¡×¤Î¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹»á¤ÏàÂçÃ«¸åá¤Î»þÂå¤ò´í×ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍèÇ¯¤Ë£³£²ºÐ¤ò·Þ¤¨¡¢Ç¯ÎðÅª¤Ê¤³¤È¤«¤é³°Ìî¼êÅ¾¸þ¤Î²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡ÖÈà¤Î°µÅÝÅª¤Ê³èÌö¤Î»þÂå¤¬²á¤®µî¤ì¤ÐÌîµå³¦¤Ï°ÊÁ°¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤ë¤À¤í¤¦¡£¥¹¥È¥é¥¤¥¤äÊ¸²½Åª°ÕµÁ¤ÎÄã²¼¡¢°ìÉô¤ÎÁª¼ê¤¬¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»ñ¼Á¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤Ã¤¿·üÇ°¤¬¹¤¬¤ë¤À¤í¤¦¡×¤Èà¶áÌ¤Íèá¤Îµå³¦¤òÈá´Ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤ÎÀäÄº´ü¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÂ³¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä²¿¤¬µ¯¤¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¦¥§¥¤¡×¤â¡ÖÂçÃ«°ÎÂç¤µ¤ÏÑ³¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ËÃ±ÆÈ¤ÎÁª¼ê¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤òÃ´¤Ã¤¿Îã¤Ï¤Ê¤¤¡£µå³¦¤ÏÀ¤Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ëºÍÇ½¤È¤·¤Æ¡¢Ê¸²½Åª¤ÊÌ¿¹Ë¤È¤·¤ÆÂçÃ«¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´íµ¡´¶¤òÊç¤é¤»¡ÖÂçÃ«¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÁ°¡¢µå³¦¤ÏÏ«Æ¯ÁèµÄ¡¢»î¹ç¤Î¥Ú¡¼¥¹¡¢µå³¦¤¬¿êÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤É¤ÎÏÀÀâ¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï¤½¤ó¤ÊµÄÏÀ¤òÄÀÌÛ¤µ¤»¤¿¡£Èà¤Î¤è¤¦¤Ê¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¡¢¸¬µõ¤µ¡¢Ä¶¿ÍÅª¤ÊÇ½ÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Áª¼ê¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£ÂçÃ«¤ÎÆóÅáÎ®¤¬½ªßá¤ò·Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢£Í£Ì£Â¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Î»Ñ¤ËÌá¤ë¤À¤í¤¦¡£Ê¸²½Åª°ÕµÁ¤òÌÏº÷¤¹¤ë»þÂå¤Ø¤ÈÌá¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Í£Ì£Â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤â¡ÖÂçÃ«¤È¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ò°ú¤¤º¤ê²¼¤í¤¹²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë£±£°Áª¼ê¡×¤È¤·¤Æ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¥³¡¼¥Ó¥ó¡¦¥¥ã¥í¥ë¡¢¥ì¥Ã¥º¤Î¥Ç¥é¥¯¥ë¡¼¥º¡¢¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î¥¹¥¡¼¥ó¥º¡¢¥á¥Ã¥Ä¡¦¥½¥È¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥¿¥Æ¥£¥¹¤é¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ëÆÃ½¸¤òÁÈ¤ó¤À¤Ð¤«¤ê¡£àÂçÃ«¸åá¤â¿·¤¿¤Ê¥«¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤ÊÏ«»È¸ò¾Ä¤ÎÏÃÂê¤¬Àè¹Ô¤¹¤ë»þÂå¤ËÌá¤ë¤Î¤«¡Ä¡£