この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

意外と知らない江戸の医療「医者は全員無資格だった？」驚きに満ちた治療法と庶民の知恵

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「江戸ざんまい」が、「【免許なし】江戸の医者のヤバすぎる治療法とは？」と題した動画を公開。現代では考えられない、医師免許制度が存在しなかった江戸時代の医療事情について解説した。



動画では冒頭、「江戸時代の医者は全員無資格でした」という衝撃的な事実が提示される。国家試験や専門の教育機関が存在せず、極論すれば「今日より医者なり」と看板を掲げれば誰でも開業できたという。このため、医療現場はまさに玉石混交。長年の修行を積んだ名医がいる一方で、知識も技術も不足した自称医者も数多く存在した。



では、人々はどのようにして「本物」の医者を見分けていたのか。動画は、その判断基準が「市場原理」にあったと説明する。公的な保証がないため、医者の評価は純粋に「患者を治せるか否か」という臨床結果によって決まった。実績のある医者は名声を博し、結果を出せない医者は自然と淘汰されるという、究極の実力主義の世界がそこにはあったのである。



また、当時の医療は中国から伝わった漢方医学が主流であったが、『解体新書』に代表される蘭方（西洋医学）も台頭し始めていた。しかし、専門医による治療は非常に高額で、庶民が気軽に受けられるものではなかった。そこで庶民の健康を支えたのが、貝原益軒の『養生訓』に代表されるセルフケアの知識や、富山の薬売りが広めた「置き薬」のシステムだった。病気にかかる前の自己管理や、家庭の常備薬が、庶民にとって最も身近な医療インフラとして機能していたのである。



一方で、都市の密集や衛生環境の問題から、コレラや天然痘（疱瘡）といった致死率の高い感染症がたびたび大流行した。これらに対しては名医でさえもなすすべがなく、人々は神仏への信仰や呪術に頼るほかなかったという。免許制度という公的な裏付けがないからこそ、実績や口コミ、そして庶民自身の知恵と工夫によって成り立っていた江戸時代の医療は、現代の私たちに健康との向き合い方を問いかけているのかもしれない。