★人気テーマ・ベスト１０

１ 人工知能

２ 半導体

３ レアアース

４ 防衛

５ データセンター

６ 地方銀行

７ 造船

８ ＪＰＸ日経４００

９ 量子コンピューター

１０ サイバーセキュリティ



みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「銀行」がランキング１４位となっている。



足もとで銀行株が上昇基調を強めている。１４日の取引終了後に三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>は２６年３月期の連結純利益の目標を２兆円から２兆１０００億円に引き上げた。同じく、三井住友フィナンシャルグループ<8316.T>は同利益予想を１兆３０００億円から１兆５０００億円に、みずほフィナンシャルグループ<8411.T>は１兆２００億円から１兆１３００億円に、それぞれ上方修正している。国内金利の上昇や企業の資金需要の拡大が業績の押し上げ要因となっている。日銀による追加利上げに向けた思惑は依然として強く、今後も金利上昇が銀行株の追い風になりそうだ。メガバンク３行のほか、りそなホールディングス<8308.T>やゆうちょ銀行<7182.T>、三井住友トラストグループ<8309.T>、楽天銀行<5838.T>など。それに千葉銀行<8331.T>や横浜フィナンシャルグループ<7186.T>など地銀株にも注目したい。



出所：MINKABU PRESS