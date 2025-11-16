森永製菓「アイスダース」で”冷凍”と”常温”の新食感を楽しもう♡

森永製菓の人気チョコレート「ダース」から、冷凍でも常温でも楽しめる新食感「アイスダース」が登場♡12月1日より東京駅「森永のおかしなおかし屋さん」にて1,000個限定発売。冷凍でパキッと、常温でとろりと、ひと口で2つの食感を楽しめる特別なチョコレートです♪価格は税込1,620円、12月12日の「ダースの日」に向けた特別な売り場も展開されます。

冷凍でも常温でも楽しめる新食感

「アイスダース」は、森永製菓の油脂配合技術により、温度によって異なる口どけを実現♡冷凍ではアイスのようにパキッと、常温ではとろりとした食感が楽しめます。

従来のチョコレートでは味わえない新体験で、シェルとセンターの2層構造ならではのなめらかな口どけをひと口で堪能できます。内容量は76g（個包装20粒入り）、価格は1,620円（税込）です♪

研究者と開発者が生んだ特別なダース

研究員による30種類以上の試作・検証を経て完成した「アイスダース」。

冷凍しても外はパリッと、中はとろける絶妙な配合を実現しました。包装や製造条件まで徹底的に検証され、森永製菓ならではの技術が詰まった逸品です。

新しいおいしさ体験で、家族や友達と冬のスイーツタイムを楽しめる特別なチョコレートです♡

森永製菓「アイスダース」で特別なチョコ体験を♡

12月1日より、東京駅「森永のおかしなおかし屋さん」で1,000個限定発売される「アイスダース」は、冷凍でパキッと、常温でとろりと2つの口どけを楽しめる特別なダースです♡

価格は税込1,620円。12月12日の「ダースの日」に向けた特別な売り場で、冬の贅沢なスイーツ体験を楽しんでみませんか♪ぜひこの機会にチェックしてみて♡