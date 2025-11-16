スズキの新型「軽ワンボックスバン」がスゴい！ 中身はダイハツ、顔はSUZUKI！ パワフル＆静かな加速で200km走れる！ 新型「eエブリイ」で使える画期的サービスとは？

スズキの新型「軽ワンボックスバン」がスゴい！

以前の「モビリティショー」や「モーターショー」では、どのメーカーも電動化や電気自動車化に注力した出展をおこなっていた印象でしたが、2025年10月29日から東京ビッグサイトを会場に開催された「ジャパンモビリティショー2025」では、近距離の移動やラストワンマイルの配送などにBEV（バッテリーEV）を使うという提案に落ち着きつつある印象でした。

スズキの軽商用BEV「e EVERY CONCEPT」（ジャパンモビリティショー2025）

そんなラストワンマイルの配送に向けて、まもなくの登場が予定されているのが、トヨタ、ダイハツ、スズキの3社合同で開発しているBEVの軽ワンボックスバンです。

【画像】超カッコいい！ これがスズキの「新たな軽ワンボックスバン」です！（30枚以上）

そしてスズキはJMS2025にて「eエブリイ コンセプト（イーエブリイ）」を参考出品しました。

このBEVの軽ワンボックスバンは、パワートレインを3社が共同で開発。ボディなどはダイハツが担当しており、ベースとなる車両はダイハツ「ハイゼットカーゴ」です。

ただ、フロントバンパーのデザインは各社で違いがあり、なかでもスズキは現行「エブリイ」に似せたデザインを採用することで、同車のアイデンティティを感じさせるものとなっているのが面白いところでしょう。

現段階では細かなスペックなどは明らかになっていませんが、トヨタの電動化技術を用い、満充電で200km程度の航続距離を予定。たくさんの荷物を積んでもBEVらしい力強い加速に加え、低振動、低騒音を実現します。

車内には1500Wまで対応するAC100Vコンセントも標準で備わっており、近距離の輸送だけでなく、キッチンカーなどのベースとしてもマッチしそうです。

そんなeエブリイですが、今回のJMS2025では、他社にないスズキ独自の取り組みとして、「スズキフリート」なる法人向けクラウド型車両管理サービスを行っていることをアピールしていました。

これはeエブリイに限ったサービスではなく、どんな車種にも使えるもの。契約をして専用の端末をアクセサリーソケットに挿すだけと、セッティングも非常に簡単です。

スズキフリートでは、車両の走行履歴や安全運転診断、運転日誌の自動登録、アルコールチェック管理などをすることができ、データとして出力が可能。さらにユーザーに合わせた分析レポート機能やスズキフリート側からの定期的な活用支援もしてくれる充実のサービスとなっているのです。

このスズキフリートはおよそ2年半前からスタートし、現在は50社1500台ほどの車両に搭載されているとのことで、今後社用車をBEVのeエブリイに置き換えたいと考えていた場合も、スズキフリートで収集したデータから実現可能なのか難しいのかの判断などのお手伝いもしてくれるそうです。

※ ※ ※

eエブリイの登場によって社用車をBEVに置き換えたいと考えていても、本当に置き換えられるのか不安に感じているユーザーもいるかもしでません。

そんな人にとって、スズキフリートのサービスは心強いものとなることは間違いなさそうです。