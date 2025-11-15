°æÀîÍÚ¡¢¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ½Ð±é¤Ç¸«¤»¤¿¡ÈÈþËÆ¡É¤Ë»ëÄ°¼Ô¾×·â¡Ä¼ã¤Æü¤Î¡È¥â¥Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡É¤âÇ¼ÆÀ¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ê¤µ
¡¡11·î14Æü¡¢¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØA-Studio¡Ü¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¥²¥¹¥È¤Ë½÷Í¥¤Î°æÀîÍÚ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤ÎÈþËÆ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤µ¤ó¤ÈKis-My-Ft2¤ÎÆ£¥öÃ«ÂÀÊå¤µ¤ó¤¬¥À¥Ö¥ëMC¤òÌ³¤á¡¢¥²¥¹¥È¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ëÈÖÁÈ¤Ç¡¢°æÀî¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ØÊ¿¾ì¤Î·î¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÏÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤Æ¤Î½Ð±é¤Ç¤·¤¿¡£ÍÄ¾¯´ü¤Î»×¤¤½Ð¤ä¡¢23Ç¯Íè¤Î¿ÆÍ§¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÈÄÃ«Í³²Æ¤µ¤ó¤¬°æÀî¤µ¤ó¤ÎÁÇ´é¤ò¸ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡2»ù¤ÎÊì¿ÆÆ±»Î¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°æÀî¤ÈÈÄÃ«¡£2¿Í¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤ò¶¦´¶¤·¹ç¤¨¤ëÃç¤À¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°æÀî¤Î¾®³Ø¹»»þÂå¤«¤é¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¿·ÆþÀ¸´¿·Þ²ñ¤Î¾ì¤Ë°æÀî¤¬Æþ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤«¤é´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥â¥Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢Åö»þ¤«¤é¤½¤ÎÈþËÆ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï¤«¤Ê¤êÄÁ¤·¤¤°æÀî¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÁÇ´é¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢X¤Ç¤ÏÆ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÈþËÆ¤Ë¶Ã¤¯À¼¤¬Â¿¿ô¡¢´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ô°æÀîÍÚ49ºÐ¤Ã¤Æ¥¦¥½¤À¤í?!Ä¶¼«Á³ÂÎ¤Ê¤Î¤Ë±ð¤ä¤«¤À¤·Èþ¤·¤¹¤®¤ë¡Ä.¡Õ
¡ÔÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÈþ¤Î¶ËÃ×¡£¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡Õ
¡Ô»þ»ß¤Þ¤Ã¤¿?åºÎï¤¹¤®¤Ê¤¤?¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢49ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¼ã¡¹¤·¤µ¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ï¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö°æÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢Çò¤¤¥Ö¥é¥¦¥¹¤È¹õ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡¢¥´¡¼¥ë¥É¤Ë¸÷¤ë¥Ô¥¢¥¹¤ä¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤¬¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾åÉÊ¤Ê¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤µ¤ÎÉº¤¦»Ñ¤Ï¡¢À¤¤Î½÷À¤¬¤¢¤³¤¬¤ì¤ë¡ØÂç¿Í¤Î½÷ÀÁü¡Ù¤½¤Î¤â¤Î¡£È©¤Î½á¤¤¤äÆ©ÌÀ´¶¤â¤¢¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬Å£¤Å¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡ØA-Studio¡Ü¡Ù¤Î¸å¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥é¥éLIFE¡Ù¤Ë¤â¡¢°ú¤Â³¤½Ð±é¤·¤¿°æÀî¡£¥ë¡¼¥ë¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤Éµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¹¥«¥Ã¥·¥å¤ËÄ©Àï¤·¡¢¤½¤³¤Ç¤â¼ã¡¹¤·¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö±¿Æ°¤¬¹¥¤¤È¤¤¤¦°æÀî¤µ¤ó¤Ï¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ä¡¢10Âå¸åÈ¾¤«¤é¥×¡¼¥ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ª¤³¤Ê¤¦¥¢¥¯¥¢¥Ó¥¯¥¹¤Ê¤É¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤È»Ò°é¤Æ¤òÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÈþËÆ¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë½ê°Ê¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡°æÀî¤ÎÈþËÆ¤Ï¿ê¤¨¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£