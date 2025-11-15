²¹ÀôÆþ¤êÊüÂê¤ÇÍ§Ã£¤â¤Ç¤¤ÆÌÈµö¤â¤È¤ì¤Æ¥µ¥¤¥³¡¼!? ¡Ö¹ç½ÉÌÈµö¡×¤Î»×¤¤½Ð½¸¤Þ¤ë ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤ë¡È¥ä¥ó¥Á¥ã¤ÊÅÛ¡É
¹ç½ÉÀè¤ÏÅìËÌÃÏÊý¤¬¿Íµ¤¡©Î¹¹Ô¤â·ó¤Í¤Æ
¡¡¡Ö¾è¤ê¤â¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é10·î27Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÆÉ¼Ô¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¡ÖÌÈµö¼èÆÀ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¸«¤òÊç½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÌÈµö¹ç½É¤É¤³¹Ô¤Ã¤¿¡©¡Û¤³¤ì¤¬¡ÖÌÈµö¹ç½É¡×¤òÁªÂò¤·¤¿ÍýÍ³¤Ç¤¹¡Ê²èÁü¡Ë
¡¡¡Ö±¿Å¾ÌÈµö¤Î¼èÆÀÊýË¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢68¡ó¤¬¡ÖÄÌ³Ø¡×¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿¤È²óÅú¤·¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ22.7¡ó¤¬¡Ö¹ç½É¡×¤Ç¼èÆÀ¡¢¡Ö°ìÈ¯¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤Î¤Ï5.3¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÌÈµö¹ç½É¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢58.8¡ó¤¬¡Ö1¤«·î°ÊÆâ¡×¤Ë¼èÆÀ¡¢35.2¡ó¤¬¡Ö2½µ´Ö°ÊÆâ¡×¤Ë¼èÆÀ¤·¤¿¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÄÌ³Ø¡×¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿¿Í¤è¤ê¤âÁá¤¯ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹ç½É¤Î¹Ô¤Àè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»³·Á¸©¡×¤È¡ÖÀÅ²¬¸©¡×¤¬¤½¤ì¤¾¤ì11¡ó¤ÇÆ±Î¨1°Ì¡£Â³¤¤¤Æ¡Ö¿·³ã¸©¡×¡Ö·²ÇÏ¸©¡×¡ÖÆÊÌÚ¸©¡×¡Öºë¶Ì¸©¡×¤¬8¡ó¤ÇÆ±Î¨3°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»³·Á¸©¤ò´Þ¤àÅìËÌÃÏÊýÁ´ÂÎ¤Ç20¡ó°Ê¾å¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¼óÅÔ·÷ºß½»¤Î²óÅú¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¹ç½ÉÀè¤È¤·¤ÆÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼óÅÔ·÷½Ð¿È¼Ô¤«¤é¤Ï¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤âËÌ´ØÅì¤ä¿·³ã¤òµó¤²¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯¡¢ÀÅ²¬¸©¤Ï¼óÅÔ·÷¤ÈÃæÉôÃÏÊý¤ÎÎ¾Êý¤«¤éÉ¼¤ò½¸¤á¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¶µ½¬°Ê³°¤Î»þ´Ö¤Ï²¹Àô¤ËÆþ¤êÊüÂê¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Î¹´Û¤Î¿©»ö¤âÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê60Âå¡¦ÃËÀ¡¦¼óÅÔ·÷ºß½»¡Ë
¡ÖµÙÆü¤Ë¥¹¥¡¼¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¡£¶µ½¬¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ç¤Î¹ç½É½ê¤Ç¤Î¥¢¥¤¥¹¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡£·ÈÂÓ¤¬¤Ê¤¯¡¢¸ø½°ÅÅÏÃ¤«¤éÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤¿¤³¤È¤âº£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ÏÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡×¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡¦¼óÅÔ·÷ºß½»¡Ë
¡¡´Ñ¸÷ÃÏ¤Ë¶á¤¤¹ç½É½ê¤Ç¤Ï¡¢¶õ¤»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤á¤ëÅÀ¤òÌ¥ÎÏ¤Ëµó¤²¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Î¹¹Ô¤ò·ó¤Í¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¥¹¥¡¼¾ì¤ä²¹ÀôÃÏ¤Ë¶á¤¤¹ç½É½ê¤òÁª¤Ö¿Í¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¹ç½É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁáÄ«¤Ë¶µ´±¤¬¹ç½É½ê¤Þ¤Ç¶µ½¬¼Ö¤Ç·Þ¤¨¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡£¤¢¤È¹Ö½¬¤¬¸áÁ°Ãæ¤ËµÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãë¤Ë¤Ï²Ë¤Ë¤Ê¤ë¤±¤ÉÂ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¹ç½É½ê¤Ë¤Û¤Ü´ÌµÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡×¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡¦¼óÅÔ·÷ºß½»¡Ë
¡Ö¶µ½¬¤Î¹ç´Ö¤Ë´Ñ¸÷¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¬Á´Á³½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÊÒÂ¦2¼ÖÀþÆ»Ï©¤Ï¶µ½¬½ê¤Ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡¦¼óÅÔ·÷ºß½»¡Ë
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¹ç½É½ê¤ÎÎ©ÃÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï´Ñ¸÷ÃÏ¤Þ¤Ç±ó¤¯¡¢°ÜÆ°¼êÃÊ¤â¸Â¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼þÊÕ¤Î¸òÄÌ¼êÃÊ¤Ê¤É¤ò»öÁ°¤Ë½½Ê¬Ä´¤Ù¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¶õ¤»þ´Ö¤ò»ý¤ÆÍ¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¹ç½É¤Ï¡ÖÀ¸ÅÌ¥¬¥Á¥ã¡×¤ÇÊÑ¤ï¤ë!?
¡¡ÌÈµö¹ç½É¤Ç¤Ï¡¢À¸ÅÌÆ±»Î¤Î¸òÎ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÂ¿¤¯¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸òÄÌÎÌ¤ÎÂ¿¤¤¼óÅÔ·÷¤ÎÆ»Ï©¥¤¥á¡¼¥¸¡Ê²èÁü¡§¼Ì¿¿AC¡Ë
¡Ö¹ç½ÉÃç´Ö¤È¤Î¸òÎ®¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ê60Âå¡¦ÃËÀ¡¦¼óÅÔ·÷ºß½»¡Ë
¡Ö¹ç½É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÃÏÊý¤ÎÍ§Ã£¤äÂ¾Âç³Ø¤ÎÍ§Ã£¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡Ê50Âå¡¦½÷À¡¦¼óÅÔ·÷ºß½»¡Ë
¡ÖÆ±¼¼¤ÎÊý¤âÎÉ¤¤Êý¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê60Âå¡¦ÃËÀ¡¦¼óÅÔ·÷ºß½»¡Ë
¡¡Í§¿ÍÆ±»Î¤Ç¹ç½É¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢1¿Í¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤â¿·¤¿¤Ê¸òÍ§´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¹ç½É½ªÎ»¸å¤â¸òÎ®¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹ç½ÉÌÈµö¤Ç½É¤¬Æ±¼¼¤Î¿Í¤¬ÌëÃæ¤ËÁû¤¤¤À¤ê°û¼ò¤·¤¿¤ê¤·¤ÆÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡¦¼óÅÔ·÷ºß½»¡Ë
¡ÖÆ±¤¸¹ç½É¤Ë¤¤¤¿¾¯¤·¥ä¥ó¥Á¥ã¤Ê»Ò¤¿¤Á¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ÈÙæ¤á¤ÆÌëÃæ¤Ë¹ç½É½ê¤Ø²¥¤ê¹þ¤ß¤ËÍè¤é¤ì¡¢ÂçÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤Ê¤¼¤«¹ç½É¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀÁ´°÷¤¬3Æü´Ö¡¢³Ø²Ê¤È¼Âµ»¶µ½¬¤òÄä»ß¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡×¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡¦¶áµ¦ºß½»¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹ç½ÉÀè¤ÎÃÏ°è´Ä¶¤Ë¤è¤ë¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¶µ½¬½ê¼þÊÕ¤¬ºäÆ»¤À¤é¤±¡ÊÉÙ»Î»³¤ÎÏ¼¡Ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢MT¼Ö¤Ç¤ÎºäÆ»È¯¿Ê¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡¦¼óÅÔ·÷ºß½»¡Ë
¡ÖÃÏÊý¤Î¶µ½¬½ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¹âÂ®¶µ½¬¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¡£È¿ÌÌ¡¢É¸¼±¤Î¤Ê¤¤ÇÀÆ»¤Î¤è¤¦¤ÊÆ»¤Ç¡È60km¤Þ¤Ç½Ð¤»¤ë¤¾¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡¦¼óÅÔ·÷ºß½»¡Ë
¡Ö¼«Âð¤Î¤¢¤ë¼óÅÔ·÷¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¸òÄÌÎÌ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¸ÍÏÇ¤¤¡¢±¿Å¾¤Ë´·¤ì¤ë¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡¦¼óÅÔ·÷ºß½»¡Ë
¡¡¼óÅÔ·÷¤«¤éÃÏÊý¤Î¹ç½É¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦²óÅú¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ºäÆ»¤ä¥«¡¼¥Ö¤ÎÂ¿¤µ¡¢¸òÄÌÎÌ¤Î°ã¤¤¡¢¹âÂ®¶µ½¬¤ÎÍÌµ¤Ê¤É¡¢´Ä¶¤Îº¹¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¹ç½ÉÀè¤¬Àã¹ñ¤Ç¡¢½üÀã¤Î¤¿¤á»î¸³Æü¤¬1½µ´Ö°Ê¾å±ä¤Ó¤¿¡×¡Ê60Âå¡¦ÃËÀ¡¦¶áµ¦ºß½»¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÂçÀã¤Ë¤è¤Ã¤ÆµÞ¤ÊÆüÄøÊÑ¹¹¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÏ©¾å¶µ½¬¤Ç¡¢ÅìËÌ¤ÎÄ»³¤»³¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤éÆüËÜ³¤±è´ß¤òÁö¤Ã¤¿»þ¤Ï´¶Æ°¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê50Âå¡¦½÷À¡¦¼óÅÔ·÷ºß½»¡Ë¤È¡¢ÉáÃÊ¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é±¿Å¾¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÌ¥ÎÏ¤Ë´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÄÌ³Ø¤È¤Î°ã¤¤¤È¤·¤Æ¡¢ÌÈµö¹ç½É¤Ï¡Ö´ü´Ö¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹ç½É¤Î¤¿¤á´ü´Ö¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¸¡Äê¤ÇÉÔ¹ç³Ê¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ê60Âå¡¦ÃËÀ¡¦¼óÅÔ·÷ºß½»¡Ë
¡ÖÅö»þ¡¢»þ´üÅª¤Ë·àº®¤ß¤Î¹«¤Î¶µ½¬½ê¤Ç¤Ï¼èÆÀÉÔ²Ä¤Ê¾õ¶·²¼¡¢¿¦¶È¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÉã¤Î´«¤á¤Ç¹ç½ÉÀ©¤òÁª¤Ó¡¢¸Â¤ê¤¢¤ë´ü¸ÂÆâ¤Ë¼èÆÀ¤Ç¤ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê60Âå¡¦ÃËÀ¡¦¼óÅÔ·÷ºß½»¡Ë
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÆ±¤¸Æü¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¤Î¤ËÂ´¶È¤¬¼«Ê¬1¿Í¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡Ê¼«Ê¬¤Ï¥Î¡¼¥ß¥¹¤Ç¥¯¥ê¥¢¡Ë¡×¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡¦¼óÅÔ·÷ºß½»¡Ë¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
