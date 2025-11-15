70Ç¯´ÖÂ³¤¯»¨»ï¡Ø¤ê¤Ü¤ó¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÊ¬ÀÏ¡£ ½÷»Ò¤¬¤È¤¤á¤¯¥Ò¥í¥¤¥óÁü¤È¤Ï¡©
1955Ç¯¤ËÁÏ´©¤·¡¢°ÊÍèÆüËÜ¤Î¾¯½÷¤Þ¤ó¤¬Ê¸²½¤Î²¦Æ»¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿¡¢»¨»ï¡Ø¤ê¤Ü¤ó¡Ù¡£º£Ç¯70¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤Î»¨»ï¤Ë»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ëananÆÉ¼Ô¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¤¢¤Îº¢¤Î»×¤¤½Ð¤«¤é¡¢¡Èº£¤Î¡Ø¤ê¤Ü¤ó¡Ù¡É¤Þ¤Ç¡¢À¤Âå¤Î°ã¤¦3¿Í¤Î¤Þ¤ó¤¬¼±¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢³Æ»þÂå¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¥Ò¥í¥¤¥óÁü¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ç60Ç¯Âå¡¦¡Ç70Ç¯Âå¡Ã¡È¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡É¤È¡È²µ½÷¤Á¤Ã¤¯¡É¤Î2 ËÜÃì¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤¹¡£
1958Ç¯º¢¤«¤é¤Þ¤ó¤¬¤ÎÈæÎ¨¤¬Áý¤¨¡¢¤½¤Îº¢¤Ë¾¯½÷¤Þ¤ó¤¬»ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡Ø¤ê¤Ü¤ó¡Ù¡£¤½¤Îº¢¤Ï¤É¤ó¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Î»¨»ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡ÖÅö»þ¤Ï¤Þ¤À¼ã¤¤½÷À¡¢ÆÃ¤Ë¾¯½÷¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Åö»þ¤Î¾¯½÷¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ëµ®½Å¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ó¤¬²È¤¬ÉÁ¤¯³¨¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤ª¼êËÜ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿ÎøÊª¸ì¤Ï¤ä¤¬¤Æ¼«Ê¬¤Ë¤âË¬¤ì¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦Îø°¦¤ÎÇ¯º¢¤Ø¤ÎÁÛÁü¤ò¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£À¤³¦¤òÃÎ¤ë±ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×
¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢½÷»Ò¤Þ¤ó¤¬¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë¾®ÅÄ¿¿¶×¤µ¤ó¡£¤³¤Î»þÂå¤Î¾ÝÄ§Åª¤Êºî²È¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ç67Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿°ì¾ò¤æ¤«¤ê¤µ¤ó¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡£¤½¤·¤Æ°µÅÝÅª¤Ê²èÎÏ¡£Â¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¾¯½÷¤Þ¤ó¤¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ³×Ì¿Åª¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸å¿Ê¤Ø¤Î±Æ¶Á¤âÂç¤¤¯¡¢°ì¾ò¤µ¤ó¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¡¢¾¯½÷¤Þ¤ó¤¬¤Ï1ÃÊ¾å¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¼þÊÕºî²È¡¢ÂçÌð¤Á¤¤µ¤ó¤äÆâÅÄÁ±Èþ¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
°ìÊý¤Ç¡Ç70Ç¯Âå¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÎ¦±üA»Ò¤µ¤ó¡¢Ëöº¢¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÅÄÞ¼Í³Èþ»Ò¤µ¤ó¤òÂåÉ½¤È¤¹¤ëà²µ½÷¤Á¤Ã¤¯〞¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤â¡¢¤³¤Î»þÂå¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç¤Ï³°¤»¤Ê¤¤ºîÉÊ·²¡£¡Ö¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ç¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¿µ¤Þ¤·¤ä¤«¤Ç¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤²µ½÷¤Á¤Ã¤¯¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ëÀ¤³¦´Ñ¤¬¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤»¨»ï¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤½¤Î2¤Ä¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò·Ð¤¿¤³¤È¤¬¤½¤Î¸å¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¾®ÅÄ¤µ¤ó¡£¡Ö¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È²µ½÷¤Á¤Ã¤¯¤Î2¤Ä¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤Î¸å¤Î°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£¡Ø¤ê¤Ü¤ó¡Ù¤Ï¾¯½÷¤Þ¤ó¤¬¤Î²¦Æ»¤Ç¤¢¤ê¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢½÷¤Î»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¦ÄÌ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Ä¡¼¥ë¡¢Í§¿Í¤¿¤Á¤È¤Îå«¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿Êý¾®ÅÄ¿¿¶×¤µ¤ó/½÷»Ò¥Þ¥ó¥¬¸¦µæ²È
¤ª¤À¡¦¤Þ¤³¤È¡¡»¨»ï¤äWeb¤Ê¤É¤Ç¼¹É®¡£ ¡Ö¡Øº½¤Î¾ë¡Ù¤Ï¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Û¤É¤Î¥É¥é¥Þ¥Æ¥£ ¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤¬Ì¥ÎÏ¡£¡Ø¶äÍËÆü¤Î¤ª¤È¤®¤Ð¤Ê¤·¡Ù¤Ï'80Ç¯ Âå¤ËÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²¹¤«¤¯Ë¤«¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥¿ ¥¸¡¼¡£¡Ø¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¿´ÇÛ¾É¡Ù¤ÏÁ´À¹´ü¤ÎÀª¤¤¤ÈÂ¿ ÍÍÀ¤òÂåÉ½¤¹¤ë°ìºî¡£º£ÆÉ¤ó¤Ç¤â¾Ð¤¨¤Þ¤¹¡×
¹¥¤¤Ê¡Ø¤ê¤Ü¤ó¡Ù¤Þ¤ó¤¬¡Öº½¤Î¾ë¡×°ì¾ò¤æ¤«¤ê¡Ö¶äÍËÆü¤Î¤ª¤È¤®¤Ð¤Ê¤·¡×Çë´äËÓÈþ¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¿´ÇÛ¾É¡×²¬ÅÄ¤¢¡Á¤ß¤ó
¡Ç80Ç¯Âå¡¦¡Ç90Ç¯Âå¡Ã¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ö¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤äÂçÀÚ¤µ¤ò¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¥ê¥ê¥«¥ë¤Ê»þÂå¤ò·Ð¤Æ¡¢¿Íµ¤¤Ï±¦¸ª¾å¤¬¤ê¡£¡Ç94Ç¯¤Ë255ËüÉô¤È¤¤¤¦Çä¤ê¾å¤²¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ø¤ê¤Ü¤ó¡Ù¡£¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÃÝÂ¼¿¿Æà¤µ¤ó¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¥ê¥¢¥ëÆÉ¼Ô¡£¡ÖÅö»þ¤Î¾¯½÷¤Þ¤ó¤¬»ï¤Ï¡¢à½÷¤Î»Ò¤Î¼½ñ〞¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬YouTube¤äSNS¤Ç´¶¾ð¤Î¸À¸ì²½¤ò³Ø¤Ö¤è¤¦¤Ë¡¢Åö»þ»ä¤¿¤Á¤Ï¾¯½÷¤Þ¤ó¤¬»ï¤Çà¿´¤Î»È¤¤Êý〞¤ò³Ø¤ó¤Àµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ø¤ê¤Ü¤ó¡Ù¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÎø¤ä³Ø¹»À¸³è¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿»¨»ï¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤¬¡¢Æâ¸þÅª¤À¤±¤ÉÁÛÁüÎÏ¤¬¶¯¤¯¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤â¤Î¤ä´¶¾ðÉ½¸½¤ËÉÒ´¶¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇØ¿¤Ó¤ò¤·¤¿¤¤½÷¤Î»Ò¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Êµ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤ò»ý¤ÁÎø¤âÍ§¾ð¤âÁ´ÎÏ¡£¤½¤ó¤ÊÁ°¸þ¤¤Ê»Ñ¤Ë¡¢ÆÉ¼Ô¤Ï¤ß¤ó¤ÊÆ´¤ì¤¿¤½¤¦¡£¡ÖÎã¤¨¤Ð¡ØÅ·»È¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤ÎºãÅç¿é¤Ï¡¢Îø¤âÍ§¾ð¤â¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¿Ê¤à¥¿¥¤¥×¡£¡ØÉ±¤Á¤ã¤ó¤Î¥ê¥Ü¥ó¡Ù¤ÎÌî¡¹¸¶É±»Ò¤ÏºÇ¸å¤ÎÁªÂò¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¾¯½÷¤Î¼«¸Ê¼õÍÆ¤ÈÀ®Ä¹¤òÉÁ¤¤¤¿¾ÝÄ§Åª¤ÊºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿µÛ·ìµ´¤ÈÏµ½÷¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¡¢¿Æ¤ÎÈ¿ÂÐ¤ò²¡¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤âÎø¤ò´Ó¤¯¶¯¤¤°Õ»×¤ò¸«¤»¤¿¡Ø¤È¤¤á¤¥È¥¥¥Ê¥¤¥È¡Ù¤Î¹¾Æ£ÍöÀ¤¡¢¤½¤·¤ÆÎø¤è¤ê¤â¼«¸ÊÉ½¸½¤òÍ¥Àè¤¹¤ë»Ñ¤¬âÁ¤·¤«¤Ã¤¿¡Ø¤´¶á½êÊª¸ì¡Ù¤Î¹¬ÅÄ¼Â²Ì»Ò¡Ä¡£¤¤¤º¤ì¤âÃ¯¤«¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë½÷¤Î»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ö½÷¤Î»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£º£»×¤¦¤È¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤¬ÊÑ¤ï¤ëÁ°Ìë¤Î¡¢¾¯½÷¤¿¤Á¤Î¼«¸ÊÉ½¸½¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ø¤ê¤Ü¤ó¡Ù¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥®¥ã¥°¤Þ¤ó¤¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°õ¾ÝÅª¤ÊºîÉÊ¤¬Â¿¿ôÀ¸¤Þ¤ì¤¿»þÂå¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÆÃ¤Ë²¬ÅÄ¤¢¡Á¤ß¤ó¤µ¤ó¤ÎÅÐ¾ì¤Ï¾×·âÅª¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ºîÉÊ¤¬ºÜ¤ê¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤¹¤³¤È¤¬¡¢¤³¤Î»¨»ï¤Î²û¤Î¿¼¤µ¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ç80¡Á¡Ç90Ç¯Âå°Ê¹ß¤â¡¢¾¯½÷¤¿¤Á¤Î¿´¤òÂª¤¨¤ÆÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤³¤Î»¨»ï¡¢°¦¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê»þÂå¤â½÷¤Î»Ò¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÀµÄ¾¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡£½ã¿è¤ÊÎø¤â¡¢Í§¾ð¤Î¤æ¤é¤®¤â¡¢¼«¸ÊÉ½¸½¤Î³ëÆ£¤â¡¢¡Ø¤ê¤Ü¤ó¡Ù¤Ï¤¤¤Ä¤â¡¢àº£¤Î¾¯½÷¤Î¥ê¥¢¥ë〞¤È´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·Àè¤ÎÌ´¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ä¤¬º£ÆÉ¤ó¤Ç¤â¡¢¤¢¤Îº¢¤Îà¼«Ê¬¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¤µ〞¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿ÊýÃÝÂ¼¿¿Æà¤µ¤ó/¥é¥¤¥¿¡¼
¤¿¤±¤à¤é¡¦¤Þ¤Ê¡¡ÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤Æ¼ê³Ý¤±¤¿ËÜ¤Ï300ºý°Ê¾å¡¢30ºý¤ÎÃø½ñ¤â¡£¡Ö¡ØÅ·»È¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤ÇÎø°¦¤äÍ§¾ð¤Ï¤¤ì¤¤¤´¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¡¢¡Ø¤È¤¤á¤¥È¥¥¥Ê¥¤¥È¡Ù¤ÇÍöÀ¤¤ÎÎø¤Ë¹æµã¡£¡Ø¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¿´ÇÛ¾É¡Ù¤ÎÅ·ºÍÅª¥®¥ã¥°¥»¥ó¥¹¤Ç¡¢¾¯½÷¤Þ¤ó¤¬¤Î¾ï¼±¤ò²õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¹¥¤¤Ê¡Ø¤ê¤Ü¤ó¡Ù¤Þ¤ó¤¬¡ÖÅ·»È¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×ÌðÂô¤¢¤¤¡Ö¤È¤¤á¤¥È¥¥¥Ê¥¤¥È¡×ÃÓÌî Îø¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¿´ÇÛ¾É¡×²¬ÅÄ¤¢¡Á¤ß¤ó
¡Ç00Ç¯Âå¡¦¡Ç10Ç¯Âå¡ÃÆâ¤È³°¤ò·Ò¤°¡¢¥É¥¢¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
2000Ç¯Âå½éÆ¬¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÎÇÈ¤¬¤æ¤ë¤ä¤«¤Ë²¡¤·´ó¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢¤Þ¤À¼çÎ®¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Î»þÂå¡£¡ÖÅö»þ¾¯½÷¤Þ¤ó¤¬»ï¤Ï¡¢àÆ±¤¸¤Þ¤ó¤¬¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ëÍ§Ã£Æ±»Î〞¤ò·Ò¤°¾®¤µ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÃæ¿´¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¥Í¥Ã¥ÈÊ¸²½¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢»ïÌÌ¤Ç´¶¤¸¤¿¤¢¤Î¤È¤¤á¤¤ò¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î³°¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ç10Ç¯Âå°Ê¹ß¤Ï¡¢¾¯½÷¤Þ¤ó¤¬»ï¤Ï¾¯½÷¤ÎÆâ¤È³°¤ò·Ò¤°½ÐÆþ¤ê¸ý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤ó¤¬¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¤Á¤ã¤ó¤á¤¤¤µ¤ó¡£¤³¤Î»þÂå¤Î¡Ø¤ê¤Ü¤ó¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤¬¿¿»÷¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¡ÖÎã¤¨¤Ð¡ØGALS¡ª¡Ù¤Î¼÷Íö¤Á¤ã¤ó¤ÏÌÀ¤ë¤¯¤Æ¿Ä¤¬¶¯¤¯¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤äÀ¸¤Êý¤ò´Þ¤áà¤Ê¤ê¤¿¤¤〞¤È»×¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ø¥Á¥ç¥³¥ß¥ß¡Ù¤ÎÍÎÉþ¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ú¡¼¥¸¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤ËÄ¯¤á¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¥Ò¥í¥¤¥óÁü¤âÉý¹¤¯¡¢¡Ø±ÊÅÄÄ®¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¥£¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¤ÏÁíÍýÂç¿Ã¤ÎÌ¼¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤Îº¢¤Ï¡¢½÷¤Î»Ò¥¥ã¥é¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤¬¤É¤ó¤É¤ó¹¤¬¤Ã¤¿»þÂå¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Åö»þ¡Ø¤ê¤Ü¤ó¡Ù¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Îø¤ä¤ª¤·¤ã¤ì¡¢Í§Ã£´Ø·¸¤Ê¤É¡¢àÆü¾ï¤Î¥ê¥¢¥ë〞¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á»Ï¤á¤¿¡¢¤½¤ó¤ÊÀ¤Âå¤Î½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¤â¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤è¤ê¤â¡¢¾¯¤·ÇØ¿¤Ó¤ò¤·¤Æ¸½¼Â¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¡¢¤½¤ó¤ÊÁØ¤Ë¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»ä¤¿¤Á¤Ë¡¢¡Ø¤ê¤Ü¤ó¡Ù¤ÏÀ®Ä¹¤òÍ¥¤·¤¯Æ³¤¯¾®¤µ¤ÊËâË¡¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡×
¤Á¤ã¤ó¤á¤¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø¤ê¤Ü¤ó¡Ù¤Ï½÷¤Î»Ò¤ÎÀÄ½Õ¤ÎÆþ¤ê¸ý¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¡Öº£¤âÀÎ¤â¡¢»Ò¶¡¤«¤é¾¯¤·Âç¿Í¤Ø¤È°Ü¤í¤¤¤æ¤¯¾¯½÷¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë»¨»ï¤Ç¤¹¡£¿´¤Î¤æ¤é¤®¤ò»þ¤ËÍ¥¤·¤¯¹ÎÄê¤·¡¢¤Þ¤¿Êª¸ì¤òÄÌ¤·¤ÆÆ´¤ì¤Î¾ì½ê¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤É¤ó¤Ê»þÂå¤Î½÷¤Î»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢à¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÎÂç¿Í〞¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¢¤ê¡¢ÇØ¿¤Ó¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±Ä¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ç¤â¡¢¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¤¿¤Ó¡¢¾¯¤·¤º¤ÄàÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ëÍ½´¶〞¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¢¤Î´¶³Ð¤Ï¡¢¤ê¤Ü¤ó¤Ã»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ±Ê±ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿Êý¤Á¤ã¤ó¤á¤¤¤µ¤ó/¤Þ¤ó¤¬¥é¥¤¥¿¡¼
¤Þ¤ó¤¬²È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¢¥³¥é¥à¼¹É®¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡£¡Ö´í¸±¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î²ÆÌî¤ÈÀ¿¼Â¤Ê¹»³¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬¤¤¤¤¡© ¤ÈÍ§¿Í¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡Ø±ÊÅÄÄ®¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¥£¡Ù¡£¶ØÃÇ¤ÎÎø¤Î·°¤ê¤Ë¥É¥¥É¥¤·¤¿¡Ø¥¢¥ó¥À¥ó¥Æ¡Ù¡£¡Ø»þ¶õ°ÛË®¿ÍKYOKO¡Ù¤ÏÈþ¤·¤¤³¨¤Ë´¶Æ°¡Ä!!¡×
¹¥¤¤Ê¡Ø¤ê¤Ü¤ó¡Ù¤Þ¤ó¤¬¡Ö±ÊÅÄÄ®¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¥£¡×¼ò°æ¤Þ¤æ¡Ö¥¢¥ó¥À¥ó¥Æ¡×¾®²ÖÈþÊæ¡Ö»þ¶õ°ÛË®¿ÍKYOKO¡×¼ïÂ¼ÍºÚ
¼ïÂ¼ÍºÚ¤µ¤ó¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·É½»æ¡ª ·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¯¡Ø¤ê¤Ü¤ó¡ÙÊÐ°¦¤â
