小林至氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【野球選手とタバコ】プロ野球界は愛煙家が多い／試合中もベンチ裏で吸いまくり？／阪神全面禁煙で選手どうする？【小林至のマネーボール】」を公開。プロ野球界における喫煙の実態について、自身の経験を交えながら詳しく解説した。



小林氏は、プロ野球選手の喫煙率は「際立って高い」と断言。公的なデータはないものの、自身の肌感覚として「今でも半分ぐらい喫煙者じゃないかな」と驚きの実情を明かした。かつてはさらに喫煙が蔓延しており、バス移動の車内は煙で「真っ白」になるほどで、喫煙車と禁煙車の区別すらなかったという。この状況には、来日した助っ人外国人選手も「何故こんなタバコ吸う人多いんだ!?」と一様に驚きを隠せなかったと語る。



小林氏自身も現役時代は喫煙者であり、高校時代には「タバコを吸うのがカッコいい」という風潮があったと振り返る。野球がサッカーのような心肺持久力を要する競技とは異なり、瞬発力やパワーが重視されるため、喫煙がパフォーマンスに与える影響が軽視されがちだったのではないかと分析した。試合中であっても、イニングの合間にベンチ裏で一服する選手は珍しくなく、「ニコチンパワーだ」と称して打席に向かう選手もいたという。



近年では、阪神タイガースが球団施設の全面禁煙を導入するなど、球界にも変化の兆しが見える。しかし、小林氏は完全に喫煙がなくなることは難しいとの見解を示唆。時代とともに選手の意識は変化しているものの、プロ野球界に根付く喫煙文化の根深さを浮き彫りにした。