佐々木達也氏が、自身のYouTubeチャンネル「佐々木達也のリアルフットボール〜サッカー界のお金事情〜」で「【J2の経済格差】平均年俸400万は本当？／親会社の重要性／J2降格で新幹線からバス移動？／金満クラブ｢浦和レッズ｣との差」と題した動画を公開。J2リーグの厳しすぎる金銭事情について、具体的な数字を交えながら解説した。



動画ではまず、J2の平均年俸が400万円という説について、佐々木氏が「ある意味、通説・俗説」としながらも、その内訳を分析する必要があると指摘。例として2024年シーズンのJ2で首位を走る水戸ホーリーホックを挙げ、同クラブのトップチーム人件費が3億7200万円であると紹介した。この額を選手・スタッフの合計人数で割ると平均は約700万円となるが、佐々木氏は「監督・コーチはもっと払われている」と述べ、さらにレンタル移籍中の選手の給料負担も考慮すると、実際の選手の平均年俸はさらに下がると説明。「一部のクラブを除いて、その金額（400万円）に近い選手が圧倒的に多い」と、厳しい現実を語った。



この経済格差を生む要因の一つが「親会社の存在」である。佐々木氏は、ジェフユナイテッド千葉（JR東日本・古河電工）やV・ファーレン長崎（ジャパネットたかた）など、潤沢な資金を持つ親会社がいるクラブは選手にそれなりの年俸を払える一方、親会社を持たない市民クラブは経営が厳しいと解説する。



また、「J1からJ2に降格すると移動手段が新幹線からバスになる」という噂については、「そこまではない」と否定。ただし、J1ではグリーン車だったものがJ2では指定席や自由席になるなど、経費削減の影響は出るとした。佐々木氏がJ3時代のツエーゲン金沢に在籍した際は、北関東への遠征がマイクロバスだったというエピソードも明かされた。



さらに、Jリーグから各クラブに支払われるDAZNの配分金にも言及。J1の平均が約4億円であるのに対し、J2の平均は約1億円と4倍の差があるという。この配分金はDAZNの視聴者数などに基づく傾斜配分となっており、人気クラブである浦和レッズが最も多く、J2で最も少ない水戸ホーリーホックとは6倍以上の差があると指摘し、Jリーグ内でのシビアな経済格差の実態を明らかにした。